Consultorio de Vivienda: "En mi comunidad puede haber desprendimientos de materiales que caigan a mi patio, ¿quién debe repararlo?"

PREGUNTA Las terrazas de mi comunidad, según los Estatutos, son de uso privativo y corresponde a los propietarios de los apartamentos el mantenimiento de las mismas. Después de 20 años, casi todas las terrazas necesitan una tela asfáltica nueva dado que estamos a pie de playa.

Un vecino me comenta que, como es problema estructural, debe ser la comunidad la que corra con los gastos de todas las terrazas. Qué prima más, ¿los estatutos o la Ley de Propiedad Horizontal? ¿Qué debo responder a este vecino? Victoria

RESPUESTA DE LA EXPERTA El mantenimiento que debe asumir el propietario es de carácter ordinario en el que debe entenderse incluida su limpieza, reposición del solado y sellado así como limpieza del sumidero de hojas y barro.

El mantenimiento extraordinario, dentro del cual se incluye la reposición de la tela asfáltica, es competencia de la comunidad salvo que esta se haya deteriorado por el incorrecto mantenimiento del solado, mal uso u obras por parte del propietario.

PREGUNTA En el piso de arriba conviven alquilados y realquilados molestos con el beneplácito de los dueños, que abandonaron su vivienda hace tiempo por problemas con el entonces vecino de al lado.

El caso es que llevamos más de 7 años soportando que se pongan a dar golpes de forma esporádica durante el transcurso de la noche claramente con el fin de incomodar a mi mujer de 65 años con invalidez total por un ictus que sufrió hace 30 años y que le dejó secuelas.

Rogaría nos indiquen alguna solución que no sea hablar con ellos o con los dueños dado que ya lo hemos hecho.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Si la vía del diálogo no ha funcionado, la única vía es la judicial aunque para ello deberán preconstituir la prueba que servirá de base a la demanda y demostrar las actividades molestas que le están causando.

PREGUNTA A un vecino de la comunidad le han robado la puerta de su buzón de correos. El seguro que tenemos nos pide denuncia ante los mossos. Mi pregunta es, ¿quién puede poner la denuncia?, la presidenta actual no tiene tiempo para ponerla, tenemos una gestora contratada para que lleve todo lo de la comunidad de propietarios. Edith

RESPUESTA DE LA EXPERTA La denuncia debe ponerla el propietario perjudicado.

PREGUNTA Vivo en una urbanización de casas adosadas (42 casas). Hace ya 16 años que se construyeron y durante este tiempo mis vecinos desde primera hora han realizado lo que les ha dado la gana y nunca se ha pedido permiso a la comunidad.

Por ejemplo, se han construido algunos vecinos un apartamento donde estaba la azotea, se han metido una terraza en el salón o el dormitorio, se han cerrado las cocheras, se han puesto porches, etc.

Yo ahora he puesto un cerramiento de cristal en mi porche (que se puede abrir y cerrar), que colinda con el vecino. Este ha propuesto que se vote si se puede poner o no. En caso de que sea denegatoria la autorización, ¿tendría que quitarlo?, ¿me podrían multar y ordenar que lo quite? Francisco.

RESPUESTA DE LA EXPERTA El hecho de que haya habido un consentimiento tácito en las obras ejecutadas por anterioridad por el resto de los propietarios no implica que no sea necesario que la comunidad le autorice esta obra.

Ahora bien, si se adopta el acuerdo obligándole a que retire el cerramiento, podrá impugnar judicialmente el acuerdo por ser contrario a sus intereses y suponer un claro agravio comparativo. Es aconsejable que contacte con un abogado para que estudie su caso.

uTengo como uso y disfrute un patio interior en una comunidad de propietarios. Como tal, es mi obligación mantener en perfecto estado el mismo. Con el paso del tiempo, las paredes se están ahuecando y agrietando por humedades, la erosión del aire y la precariedad del material de lo utilizado en la construcción, con el problema que pueda haber desprendimientos y pueda causar algún daño a las personas que usemos el patio en ese momento.

Dichas reparaciones, ¿a quién le competen?, ¿a la comunidad o al que tiene como uso y disfrute? Y si hubiese negativa por parte de la comunidad para su reparación, ¿es denunciable si hubiese desprendimientos y dónde se formularia la denuncia? Óscar.