La actual vida de Anthony Blake, el único mentalista que adivinó el Gordo de Navidad (con mucha polémica)

Aunque las posibilidades de ganar el Gordo de Navidad son realmente escasas -en concreto, de una entre 100.000, o, lo que es lo mismo, de un 0,0001%, quien más y quien menos ha sonado alguna vez con adquirir un décimo que lleve ese número ganador.

Y, ahora que se acerca el día del sorteo, que será este 22 de diciembre, viene a la mente el único hombre que puede presumir de haber adivinado la combinación de cinco dígitos ganadora.

Se trata de Anthony Blake. José Luis González Panizo -su nombre real- es uno de los magos más conocidos en España. Famoso, sobre todo, en los noventa y 2000, su nombre retumbó en cada corrillo del país un 22 de diciembre del año 2002, cuando logró adivinar el número ganador de la lotería de ese año gracias a un reto de Antena 3. Eso sí, no exento de enorme polémica.

El reto lo realizó, en directo, desde el centro comercial de La Vaguada, en Madrid, donde anotó el número en uno de sus libros y lo metió en una caja que estaba vigilada por una cámara las 24 horas del día, a la vista del público, y a la que solo tenían acceso el propio Blake, Mar Saura y Securitas Direct.

Finalmente, el ilusionista logró acertar el número ganador, pero su hazaña fue empañado por diversos rumores que apuntaban a que podría haber hecho trampas. Incluso se llegó a decir que había "un enano" escondido en la urna y dio el cambiazo una vez celebrado el sorteo.

Él desmintió todo: "No es verdad. La historia se contó sesgada. Yo tenía un presupuesto para el número que fue aprobado por Antena 3. Había una parte que no estaba detallada, porque era la del truco. Era donde yo tenía que conectar con las personas que me ayudarían a montar la historia. Nos hacía gracia y lo llamábamos internamente 'fondos reservados'. El productor delegado quería saber a quién y dónde iba ese dinero, pero sus jefes no se lo dijeron", dijo en una entrevista a NIUS.

Y remató: "Llegamos al día de la famosa historia. Todo salió perfecto. Acerté el número: el 8103. Al poco tiempo me llamó un periodista y me dijo que Antena 3 le había contado el secreto, que había un enano. Yo le expliqué la verdad, que cómo iba a tener un enano, bromeando sobre cómo le daría de comer por una rendija. Pero insistía en que tenían una entrevista con él. Y yo le decía: 'ah, pues preséntamelo y así le conozco'. Nunca salió porque no existía. El truco era mucho más sofisticado, elaborado y divertido que todo eso. Creo que lo del enano se lo inventó el productor".

Anthony Blake comenzó su carrera como mentalista con solo 15 años y por las calles de Gijón. Ya en los noventa dio el salto a la pequeña pantalla. En Madrid conoció a Juan Tamariz y Pepe Carroll, además del productor Chicho Ibáñez, quien le dio trabajo en Un, dos, tres. Y de ahí saltó a otros espacios como De domingo a domingo y Crónicas Marcianas, ambos de Telecinco, entre otros. Su último proyecto conocido en televisión fue que formó parte del jurado del programa Pura magia, en 2017.

Actualmente, el mentalista se encuentra inmerso en una nueva etapa como coach emocional, en el que comparte su 'método Blake'. "Es un sistema en el que enseño lo que he aprendido en 40 años de profesión, sobre todo en momentos difíciles y absurdos de mi vida, para no perder la ilusión. Ayudo a superar la ansiedad, el estrés, el miedo, la falta de sueño, la inseguridad o la angustia", ha explicado.