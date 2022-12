Daniel Fernández recuerda en 'La Resistencia' el día que le dio un puñetazo a Blas Cantó

MOVISTAR PLUS+

Daniel Fernández fue el primer invitado de la semana en La Resistencia, donde acudió a presentar el concierto que dará el 29 de diciembre en el WiZink Center de Madrid.

No obstante, el cantante es conocido por haber formado parte del grupo Auryn junto a Álvaro Gango, Carlos Marco David Lafuente y Blas Cantó, del que desveló una anécdota.

— La Resistencia por M+ (@LaResistencia) December 19, 2022

"Cuando terminé con la banda y empecé mi movida, no tenía ni para pagar un amplificador. Lo pasé fatal al salir del grupo porque pensaba que iba a vivir siempre de la música y, de repente, era una mierda", admitió el artista.

Broncano le preguntó si había piques entre los miembros de Auryn: "Esta pregunta ya se la hiciste a Blas", le dijo Fernández, a lo que el presentador recordó: "¡Es verdad, si dijo que te odiaba!".

— La Resistencia por M+ (@LaResistencia) December 19, 2022

"Me he tirado un triple por si acaso...", confesó entre risas el conductor del programa de Movistar Plus+. "Pero sí dijo que uno de nosotros le pegó un puñetazo, y fui yo", reconoció el invitado.

"Ahora nos llevamos bien, lo que pasó es que éramos jóvenes, tiempo difíciles... fue sin querer. Tuvimos una discusión, se calentó un poco la cosa y me enfadé", recordó Fernández.

"Menos mal que no le di bien, que, sino... no estaría aquí porque se habría disuelto antes la banda", concluyó el cantante.