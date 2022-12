Pablo Motos desvela su pasado como actor de teatro: "Casi muero ahorcado"

Pablo Motos suele desvelar sucesos de su pasado en la tertulia de los cómicos de El Hormiguero, y este lunes sorprendió a sus colaboradores y espectadores con su pasado como actor de teatro.

"Fui Judas en Jesucristo Superstar y tengo una fotografía para acreditarlo", afirmó el valenciano, que mostró una imagen en la que se le veía de joven vestido de su personaje señalando al actor que interpretaba a Jesucristo.

Pablo Motos. ATRESMEDIA

El DJ del programa de Antena 3 puso de fondo la música de la obra y ni el presentador, ni El Monaguillo, Luis Piedrahita o Marron se resistieron a bailar la sintonía.

"Era todo amateur y como Judas se ahorca, tenía un arnés para simularlo, pataleaba hasta que 'moría'. Actuábamos los sábados tarde y noche. Entre las dos funciones me aflojaba el arnés, pero un día no me acordé de apretarlo", recordó.

"Cuando me fui a ahorcar en la función de la noche, empecé a patalear de verdad porque me ahogaba. Bajaron el telón y me bajaron. Tengo una foto del momento", señaló Motos.