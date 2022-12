Carmen Machi, en 'El Hormiguero': "Cuando era pequeña, a mi madre le daba vergüenza sacarme a la calle"

Carmen Machi fue la invitada de este lunes en El Hormiguero, al que acudió para presentar su nueva película, Mañana es hoy, que ya está disponible en Amazon Prime Video.

Se trata de una historia que arranca en los años 90 en donde la familia Gaspar comienza sus vacaciones en la playa. Tras discutir con su padre, la hija adolescente, decide fugarse con su novio.

Una tormenta eléctrica pilla al resto de la familia a bordo de un patín de playa y cuando consiguen volver a la costa descubren que han viajado al 2022 e intentarán volver a los noventa.

"Es una película que recoge distintos géneros, tiene una capa de comedia, pero también de acción, drama, ciencia ficción… y pasan muchas cosas. Yo la he visto tres veces y lo cierto es que te llegas a creer que esa situación te puede pasar, por una tormenta eléctrica, una familia de los 90 viaja en el tiempo y aparece en 2022", afirmó la intérprete.

Carmen Machi nos presenta la película “Mañana es hoy”, un viaje en el tiempo que ya se puede ver en @PrimeVideoES 🎬 #MachiEH pic.twitter.com/MDObskG4Ih — El Hormiguero (@El_Hormiguero) December 19, 2022

Pablo Motos quiso mirar al pasado y le preguntó a su invitada cómo era de pequeña: "No comía, me daba asco la comida y solo tomaba zumos de naranja y me ponían inyecciones de hígado de bacalao", afirmó la actriz.

"Empecé a comer normal a los 7 años. También era muy tímida y muy delgada, mi madre decía que le daba vergüenza sacarme a la calle", añadió Machi.

"¿Si pudieses viajar en el tiempo, irías al pasado o al futuro?", quiso saber el presentador. "Al pasado me da pereza, volver a vivir cosas que ya han pasado… no sé. Aunque es verdad que también hay cosas románticas que te gustaría volver a encontrar", le contestó la artista.