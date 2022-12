La Comunidad de Madrid ha lanzado una campaña para que las propinas vuelvan a los bares y restaurantes. Y es que, según el vídeo publicado por la Consejería de Economía y Hacienda, este dinero extra permitiría a los empleados de hostelería costear sus "pequeños sueños". El objetivo de la campaña es promover la recuperación de esta antigua práctica para hacer la vida de los camareros "un poco más fácil y alegre".

En el anuncio, que dura cerca de un minuto, se pueden ver varios ejemplos de la inversión que hacen los camareros cuando reciben esta propina. Clases de piano, un regalo de cumpleaños o la posibilidad de estudiar inglés son algunos de los ejemplos que han utilizado.

✔ Las propinas, en efectivo o en tarjeta, son las que hacen posibles esos pequeños sueños de quienes nos atienden cada día.



🔔 Ha llegado la hora de volver a hacer sonar las campanas de nuestros bares y restaurantes.#YoDejoPropina pic.twitter.com/JDI8yNm520 — Economía y Hacienda▪️Comunidad de Madrid (@HaciendaCMadrid) December 15, 2022

"Son las pequeñas propinas las que hacen posibles esos pequeños sueños de quienes nos atienden cada día" son las palabras que acompañan a imágenes en las que se pueden ver a camareros atendiendo a los clientes y recibiendo esa propina.

Sin embargo, la campaña no ha tenido la acogida esperada. Las críticas no han tardado en llegar a las redes sociales. "Esos pequeños sueños deberían poderlos cumplir con su salario. Deberían tener un sueldo digno acorde a las horas trabajadas", escribía un usuario en Twitter. Y es que la mayor parte de los comentarios que ha recibido la publicación abogaban por subir el sueldo de los camareros para que no dependan de ese dinero extra para poder hacer actividades como las clases de piano o de inglés.