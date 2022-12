La mala relación entre Pelayo Díaz y Cristina Rodríguez: "No sé si le saludaría"

Con motivo de su nueva nominación a los Premios Goya por Malnazidos, Socialité entrevistó este domingo a Cristina Rodríguez, que hizo balance de su trayectoria profesional. Además, la estilista habló de la fama y de cómo se lleva con sus excompañeros de Cámbiame.

Sobre esto último aseguró que tiene relación con prácticamente todos -"Natalia Ferviú, Marta Torné y Juan Avellaneda", nombra ella misma- menos con Pelayo Díaz.

"No, no tengo relación con Pelayo. No nos hemos vuelto a ver", confesó. Pero, ¿tendrías algún problema en saldarle si coincidieron en algún evento?, pregunta el redactor. "No lo sé", ha reconocido Cristina, dejando entrever, según Socialité, que no hay un simple enfriamiento en su relación, sino que podría haber algo más.

"Hay gente con la que tienes encuentros y gente con la que tienes desencuentros. No tengo ni idea si es presidente de Estados Unidos o si le han hecho diseñador de Gucci", añade la estilista sobre su excompañero de programa.

Siete meses después de la ruptura con Andy Mcdougall, Pelayo Díaz inició una relación que mantuvo 'fuera' de la esfera pública. Pero, en la ceremonia de los Influencer International Awards, Díaz presentó por fin a Gal Marom como su actual pareja.

Recientemente, ha desvelado en una entrevista para la revista ¡Hola! que su novio es "desarrollador de aplicaciones y una de las cabezas pensantes que está detrás de Siri". Y es que tal secreto lo tenía muy bien guardado Díaz, quien ha añadido que "es un cerebrito. Es muy inteligente. Es increíble en su trabajo".