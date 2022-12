'Sálvame' contrasta y confirma la ubicación de 'el Yoyas': "No está escondido, hace vida normal"

Sálvame es uno de los programas que más seguimiento está haciendo a la situación del prófugo Carlos Navarro 'el Yoyas'. El programa de Telecinco ha cerrado la semana asegurando que conocen la localización donde se encontraría el maltratador, y ha dado algunos detalles de su vida huyendo de la justicia.

Hemos recibido una llamada de una persona que nos asegura que sabe dónde está Carlos Navarro", ha retransmitido el reportero David Alemán. Además, ha dado los detalles: "El equipo de Sálvame ha hecho las contrastaciones pertinentes y ha podido comprobar dónde se encuentra 'el Yoyas'".

"Hay un pueblo de Barcelona donde Carlos Navarro está. No está escondido, hace vida normal", ha declarado el reportero. "Esta persona que nos ha llamado le ha visto comprando el tabaco en un estanco, y nadie le ha dicho nada. Le venden el tabaco, le vende el café, le venden el periódico...", ha incidido.

A continuación, el programa ha mostrado la conversación con la testigo que habría visto al prófugo: "Lo vi sobre las 11:30 de la mañana. Yo estaba comprando y a la vuelta me lo he cruzado de frente, en un ford azul clarito". "Yo lo he visto hoy y nadie hace nada", ha asegurado.

Además, ha hablado de la actitud de la gente: "Lo subí a Instagram y la gente me decía que se tomaba el café tranquilo y que nadie hacía nada", Además, la testigo asegura que lo vio "igual" de aspecto a como se mostró en la última entrevista.

Por su parte, Alemán ha sido claro: "El nombre del pueblo lo conocemos, pero no lo decimos para no causar revuelo y entorpecer la investigación de los mosssos". No obstante, se mostraba a disposición del cuerpo policial, que ya conocería el nombre de la localidad por la testigo.

El reportero ha insistido en la vida tan normal que parece llevar: "Hay gente que ha decidido mirar para otro lado y ayudarle", ha declarado por "la no colaboración" de los vecinos del municipio donde se encuentra.