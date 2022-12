La historia de Viktoriia, prisionera de los rusos: "Los vi matar a mi esposo y a mi hija de 12, antes de que me encerraran con mi bebé"

La madre de 34 años que, el pasado abril vio asesinar a su esposo y a su hija de 12 años y, que junto a su bebé fueron encerradas en un sótano oscuro, cuenta todo el sufrimiento que le ha provocado la Guerra de Ucrania.

Después de dormir de pie, mientras otros cautivos morían a su alrededor, logró escapar y ahora, la superviviente, junto a su hija Varvara, de un año, está haciendo una nueva vida en Gran Bretaña, donde se les ha dado refugio.

En una entrevista, Viktoriia explicó a The Sun: "Cuando finalmente llegué a Gran Bretaña sentí tanta comodidad. Me sentí segura por fin".

"La mitad de mi corazón murió con mi familia y la mitad vive por Varvara, así que celebraré y la haré feliz"

Viktoriia es una de las muchas víctimas. Su terrible experiencia comenzó cuando su familia, ella y su esposo Peter, su hija Veronika de 12 años y la pequeña Varvara, que cumplirá dos años el próximo mes, intentaron huir de la invasión rusa.

El 5 de marzo, cerca del pueblo de Yahidne, su automóvil se vio obligado a detenerse debido a grandes rocas que bloqueaban el camino. Pero cuando Peter salió para moverlos, los soldados rusos abrieron fuego.

En su nueva vida, Viktoriia planea presentar una denuncia de crímenes de guerra contra las fuerzas de Vladimir Putin por el ataque que destrozó a su familia.

Investigadores ucranianos y de Naciones Unidas han concluido que Rusia ha cometido crímenes de guerra, y han dado prioridad a la investigación de violaciones de derechos humanos.

Viktoriia dijo: "No los vi. Vino de la nada. Creo que fue un francotirador. Estábamos en la línea de fuego". Las ventanas de su auto se rompieron y ella recibió una lluvia de fragmentos, dejando su cabello cubierto de sangre.

"Tenía a Varvara en mis brazos y Veronika estaba sentada a mi lado. Veronika abrió la puerta y comenzó a salir, y yo la seguí", continuaba relatando la superviviente.

"No vi lo que pasó, pero cuando salí del auto me di cuenta de que mi hija estaba en el camino y no tenía cabeza". Todavía bajo fuego, Viktoriia trepó a una zanja al costado del camino, usando su cuerpo para proteger a su bebé.

"Vi a mi esposo en el auto en llamas y no se movía y me di cuenta de que había muerto"

Viktoriia esperó allí durante varios minutos mientras sonaban los disparos a su alrededor, luego corrió a refugiarse en un automóvil abandonado acribillado a balazos.

Encontró el coraje para correr otros 100 metros, mientras protegía a su bebé, mientras las balas seguían disparando a su alrededor, hasta un edificio gubernamental desierto que anteriormente había sido utilizado por las tropas ucranianas .

No había agua corriente, calefacción ni electricidad, pero encontraron latas de carne desechadas y botellas de agua medio borrachas que habían dejado las tropas. "Por la noche, el bombardeo estaba ocurriendo a mi alrededor y el edificio tembló y las ventanas se rompieron".

"Hacía frío y estábamos solas. No tenía pañales ni ropa porque se quemaron en el coche. Tenía el pelo largo y me lo corté porque estaba muy enmarañado con sangre".

A las 6 de la tarde del día siguiente, las tropas rusas registraron el edificio. Escucharon los gritos de Varvara mientras se escondían, lo que llevó a su captura. Un soldado ruso me dijo "Te salvaremos a ti y a tu bebé".

Pero en lugar de liberarlos, los llevaron al sótano de una escuela cercana, donde Viktoriia y su bebé fueron retenidas como rehenes en condiciones infrahumanas junto con otros 300 ucranianos.

Durante los días siguientes, fue testigo de la muerte de diez personas a su alrededor, y de como usaban carbón para escribir sus nombres en una pared, para luego copiarlos en las lápidas.

"La mayoría de los cautivos eran mujeres ancianas y niños"

25 días de secuestro

"Me mantuvieron allí durante 25 días. No había luz, ni aire limpio". La gente tenía que dormir de pie. "Los soldados destrozaron nuestros teléfonos y nos cerraron la puerta como animales".

En medio de las terribles condiciones, Viktoriia enfrentó el trauma de la muerte de su esposo y su hija. "No podía llorar. Yo también estaba dispuesta a morir pero Varvara fue mi salvadora. Ella es mi razón de vivir".

Fue entonces, cuando Viktoriia pidió a los soldados rusos que recuperaran los cuerpos de su esposo y su hija para poder enterrarlos. Acordaron que lo harían el 12 de marzo.

"Llevaron los cuerpos de mis familiares a un bosque. Había dos cruces. Cuando estábamos en el bosque comenzaron los disparos y corrimos". Pero, "uno de los soldados rusos me tiró al suelo y me protegió".

Alrededor de tres semanas después, los rusos comenzaron su retirada desde el norte de Ucrania y Viktoriia pudo huir. Los padres de su esposo, que vivían en un pueblo a tres millas de distancia, la encontraron y luego viajó a Lviv, donde le presentaron al empresario británico Derek Edwards, cofundador de la organización benéfica británica Nadiya.

La organización ha ayudado a casi 200 refugiados a ingresar al Reino Unido con visas aprobadas y prometió hacer lo mismo por Viktoriia y los miembros de su familia supervivientes.

Pero primero, tuvo que conseguir nuevos pasaportes para ella y Varvara, debido a problemas con su solicitud de visa. Y eso significaba que tenía que regresar al departamento donde la familia había vivido felizmente una vez.

Mi corazón esta roto. La gente dice que el tiempo es un sanador, pero eso no es cierto. Quiero justicia para ellos.

Una vez en su casa: "Caminé por el apartamento y mi mente se negó a creer que esta es ahora mi realidad. Me sentí como un niño que quiere que suceda un milagro, que regrese el tiempo, que alguien todopoderoso me devuelva a mis seres queridos".

Después de varios días, se subió a un convoy de ocho vehículos que llevaba ayuda a Ucrania y la recogió en el tramo de regreso, junto con su hermano Yuri, de 35 años, su esposa Tamara, de 28, y sus hijos Sasha, de ocho, y Olga, de tres.

Vivir a salvo

Cuando se encontraron, Derek la abrazó y le dijo: "Ahora estás a salvo. Nunca rompo una promesa". Entonces, "no podía creer que hubiera personas desinteresadas como Derek. Sentí tanta emoción por lo que la gente ha hecho por nosotros en Gran Bretaña y también por otros ucranianos".

Ya ha salvo, tiene previsto hacer una denuncia policial de un crimen de guerra porque "mi corazón está roto. La gente dice que el tiempo es un sanador, pero eso no es cierto. Quiero justicia para ellos."

"A veces pienso en si Putin usará armas nucleares y comenzará una tercera guerra mundial"

Por su parte, Derek dijo: "Me enteré de la terrible experiencia de Viktoriia y estaba decidido a ayudarla. Después de semanas de contacto telefónico, la conocí por primera vez el 24 de abril y me impresionó la mujer increíblemente resistente que es. Ha sufrido un horror inimaginable".

Por eso, "significa mucho para mí que finalmente estén a salvo. Pero hay miles de otros ucranianos que no lo están".

Nuevas cifras publicadas esta semana muestran que más de 2.000 familias ucranianas con niños en Gran Bretaña, así como 900 personas, se han registrado en los consejos locales como sin lugar para vivir.

También tenemos 200 personas que aún esperan en Ucrania patrocinio con personas en el Reino Unido. "Necesitamos desesperadamente patrocinadores para ellos", aseguraba Dereck.

Por su parte y, después de que Viktoriia y su hija consiguieran refugio, el padrino de la familia, el reverendo Julian Staniforth, de la Diócesis de Canterbury, dijo: "Han pasado por cosas que simplemente no podemos imaginar, pero esperamos que de alguna manera podamos hacer que su vida sea un poco más segura y tranquila".

Proyecto Nadiya

Sin historial crediticio y sin avalistas, a muchos les resulta difícil encontrar una propiedad en el sector privado, incluso si tienen un trabajo.

Nadiya está probando un proyecto de 100 casas alrededor de Milton Keynes para ofrecer asistencia como garantes, ayuda con los pagos de depósitos y tres meses de alquiler pagados por adelantado.

Para donar al Proyecto Nadiya, que está recaudando fondos para la familia de Viktoriia y otros refugiados, o para solicitar información sobre cómo convertirse en patrocinador, visite homesforukraine.org.