El incómodo pasado negrero de la burguesía catalana se asoma al teatro

El director y actor teatral Julio Manrique estrena Amèrica, un espectáculo sobre "el pasado negrero de la burgesía catalana", como explica Sergi Pompermayer, autor del texto. El dramaturgo ha lamentado que no somos conscientes de que Barcelona fue una "metrópolis esclavista”, y que como nación europea "hemos sido unos explotadores".

Amèrica está coprotagonizada por Joan Carreras y Tamara Ndong y completan el reparto Mireia Aixalà, Aida Llop, Carme Fortuny y Marc Bosch. El montaje se representará en La Villarroel del 6 de diciembre al 26 de febrero. El estreno oficial es este jueves15 de diciembre.

La historia se sitúa en 1863. Un barco, propiedad del miembro de la alta burgesía barcelonesa Juan Xifré, zarpa del puerto de La Habana con destino a Barcelona llevando en la bodega a sus caballos y a una esclava negra encadenada, Amèrica.

Xifré mantiene a Amèrica cerrada en las cuadras hasta que ella muere. El 11 de septiembre de 2021, una visita inesperada a la mansión de los Xifré-Vidal hace emerger los secretos más oscuros de la familia, y la vida y la muerte de Amèrica se hacen presentes.

Barcelona está trufada de pistas sobre nuestro pasado esclavista y colonialista, pero que la mayor parte de la población desconoce" (Sergio Pompermayer, autor teatral)

Pompermayer ha dicho que en Amèrica se habla "del pasado negrero de la burguesía catalana y española. Barcelona está trufada de pistas sobre nuestro pasado esclavista y colonialista, pero que la mayor parte de la población desconoce".

El dramaturgo ha lamentado que no somos conscientes de que "Barcelona era una metrópolis esclavista y de que en la península Ibérica, Cádiz y Barcelona fueron puertos esclavistas. ¿Cómo puede ser que seamos una nación que va de oprimida cuando nosotros también hemos oprimido?”.

El autor ha dicho que decidió escribir la obra porque "una nación que quiere ser mejor ha de ser capaz de mirar a su pasado y ver las cosas terroríficas que hizo, mirarlas, aceptarlas y pedir perdón. Lo que no puede hacer es construirse una imagen irreal de lo que somos".

El director de la obra ha señalado que intentarán que incomode, mueva, haga reír y que interese. Manrique ha indicado que es una obra valiente y que ha intentado encontrar la mejor forma para explicar algo tan potente. "Al final hemos decidido desnudar la sala y usarla como continente y colocar en el centro la obra y los actores", ha remarcado.

Tamara Ndong

La actriz Tamara Ndong ha admitido que se quedó en shock cuando leyó la obra por primera vez. "Todo el proceso ha sido muy intenso porque hablamos del pasado negrero de Barcelona". En este sentido, ha indicado que la historia de Amèrica es la historia de muchas personas que vivieron en aquellas condiciones. "Ponerme en la piel de este personaje no ha sido agradable, sino que me ha creado mucha rabia e impotencia. Para trabajarlo me he tenido que distanciar porque sino era muy difícil".

Por su parte, el actor Joan Carrera ha dicho que la única forma de explicar y hacer teatro es desde el amor y el humor. Amèrica, ha apuntado, a parte del esclavismo, también habla de las relaciones entre padres e hijos y de pareja, de los conflictos ideológicos, de la corrupción o el ecologismo. "Tengo una mezcla de excitación y nervios", ha reconocido.

