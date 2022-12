Cómo cambiarán las hipotecas a partir de 2023

Con el euríbor disparado y unas previsiones que estiman que se sitúe al 3% para finales de este año, la incertidumbre en muchos hogares es qué pasara con su cuota hipotecaria. Los clientes con un préstamo a tipo variable ya han visto como sus cuotas mensuales han aumentado, mientras que las entidades endurecen las ofertas hipotecarias a tipo fijo.

Cabe recordar que para contener la inflación, que alcanzó un 10% en noviembre, el Banco Central Europeo (BCE) ha aumentado consecutivamente los tipos de interés, una medida que afecta directamente a los bancos y a los consumidores a la hora de solicitar financiación.

Contratar una hipoteca saldrá más caro

Según las previsiones de los especialistas de HelpMyCash, si el BCE continúa subiendo los tipos, las entidades tendrán que hacer un mayor esfuerzo para financiarse y, consecuentemente, aplicarán un interés mayor en los préstamos a sus clientes. "Es muy probable que el euríbor llegue a situarse entre el 3,50% y el 4% en 2023", detallan.

Debido a la subida del euríbor, el precio de las hipotecas, tanto fijas como variables, se encarecerá, por los siguientes motivos:

El interés de las variables se calcula al sumar el valor del euríbor a un diferencial. Desde HelpMyCash subrayan que "los bancos reducirán un poco sus diferenciales para compensar ese incremento, situándolos en torno al 0,50%".

no depende directamente del euríbor, pero cotiza al alza el próximo año porque "los bancos querrán incentivar sus hipotecas variables, ya que esperarán ganar más dinero con ellas". Por lo tanto, encarecerán las hipotecas a tipo fijo. El interés de las hipotecas mixtas es fijo durante los primeros años y variable para el resto. "En caso de que el euríbor suba, lo más lógico es que las entidades encarezcan el tipo fijo inicial de estos productos, aunque probablemente seguirá siendo más bajo que el de las hipotecas fijas".

Cuáles son las previsiones para 2023

Por tanto, destacan los expertos, hipotecarse en 2023 será más caro. "Habrá menos personas que puedan permitirse contratar una hipoteca, porque las cuotas se comerán una mayor porción de sus ingresos", indican. Asimismo, las entidades bancarias serán más exigentes a la hora de otorgar préstamos para no asumir riesgos.

"Creemos que las entidades exigirán mayores ingresos a los solicitantes de hipotecas, además de una mayor estabilidad laboral y un buen volumen de dinero ahorrado (se concederán menos préstamos que financien más del 80% de la compra)", aclaran.

Por otro lado, disminuirá también la compraventa de viviendas. "De momento, las casas y los pisos no se están abaratando y no parece que vayan a abaratarse mucho en los próximos meses, según los actores del sector inmobiliario", explican. Así, en 2023, "las viviendas no serán más baratas y las hipotecas serán más caras, lo que es una mala combinación para los interesados en adquirir un inmueble".