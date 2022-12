Kiko Hernández, impasible con Belén Rodríguez: "No volveré a mirarle a los ojos"

El Maestro Joao fue uno de los colaboradores del último Sábado Deluxe. Tras el polígrafo de Alba Carrillo, que protagonizó gran parte de la gala de este viernes, el vidente quiso saber en qué punto estaba el conflicto entre Kiko Hernández y Belén Rodríguez.

El vidente recordó que, en la entrevista que le hizo a la periodista para su programa en Los 40 Principales, que se grabó antes de que estallase el problema entre ellos,

El vidente le dijo a María Patiño que tenía claro que tarde o temprano ambos se reconciliarían, pues se querian desde hace mucho y eso no podía cambiar de un día para otro.

"Nunca jamás voy a mirar a la cara a Belén Rodríguez, jamás. No le miraré jamás a la cara porque quien te traiciona una vez te lo puede volver a hacer. Esta señora no me va a hacer daño nunca jamás en mi vida. Me da pena, además de por los 20 años de amistad, me da pena el haberte metido en mi casa y que hayas conocido a gente… Me da hasta asco, qué pena de verdad".

La polemica entre ellos estalló cuando se supo que la periodista, después de prestarle 100.000 euros a su por aquel entonces amigo Kiko Hernández, comentó en el entorno de Mediaset que tenía sus dudas respecto a si en algún momento conseguiría tener el dinero de vuelta.

Esto hizo que salieran a la luz muchas luces y sombras sobre la relación de Rodríguez con otros compañeros, como Terelu Campos y Jorge Javier Vázquez, hasta que ella optó por dejar de colaborar en el Deluxe.