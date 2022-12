Belén Esteban llama a 'Sálvame' para quejarse de los comentarios sobre Belén Rodríguez: "No me gusta lo que estoy oyendo"

Sálvame ha rescatado el tema de Belén Rodríguez este viernes y, en este programa, Carmen Borrego ha aprovechado para contar que su compañera ya no le dirige la palabra a ella tampoco. Ante las palabras de la tertuliana, Belén Esteban ha querido participar en la conversación y ha llamado al espacio.

"Yo sé que Belén ha metido la pata en muchas cosas, pero me parece muy mal escuchar a Carmen Borrego hablar así", ha declarado la de San Blas. Y es que la colaboradora acusada había explicado su relación con ella, ya inexistente.

Ante las acusaciones, se ha acercado al teléfono Terelu Campos, indignada: "Como la conozco desde hace 30 años, sé cómo ha estado mi hermana con Belén, como para que ahora no la mire a la cara". "No se lo merece", ha añadido. "Es una injusta", le gritaba la tertuliana a Esteban.

Para defenderse, Borrego se ha acercado a hablar con la madrileña, más tranquila que su hermana: "No me gusta que hable mal de mí después de lo que he hecho por ella". "Más que yo regaño a Belén, no la regaña nadie", h.a recordado Esteban.

"Belén ha metido la pata, sí. Pero a mí me da pena que haya perdido la amistad con Carmen, con Terelu, con Kiko y con Jorge", ha argumentado la colaboradora al teléfono.

"Yo he llorado mucho por ella, y esta tarde no he dicho nada", ha repetido Carmen borrego. Ante sus palabras, Esteban se ha mostrado cordial: "Espero que todo se arregle y que algún día vuelva a ser todo lo que era antes".