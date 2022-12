'Sálvame' revela unos audios de Mosquera sobre Rocío Carrasco: "No voy a consentir un documental de mentiras sobre mi marido"

Sálvame ha revelado unos audios hasta ahora desconocidos de Raquel Mosquera. Y es que la viuda de Pedro Carrasco se ha quejado, de nuevo, de Rocío Carrasco. No obstante, ha apuntado a un tema que en plató nunca había expresado de la misma manera.

"Estas reflexiones" han mostrado a Mosquera totalmente sincera: "Hay muchas verdades, y también muchas mentiras. Lo que no voy a consentir es que haga un documental de mi marido sobre mentiras", ha declarado refiriéndose a la hija de Rocío Jurado. Estas palabras llegan a raíz de que Carrasco haya comentado que podría hacerse una serie sobre su padre.

"No soy una payasa, no soy una mujer de tonterías, puedo ser sensible, pero tengo dos ovarios bien puestos", ha explicado sobre su visita al Deluxe. "No me hizo falta ni hablar de nadie", ha añadido, sin saber que sus palabras serían públicas.

"Llevo trabajando desde los 17 años y hay personas que no saben qué es eso", declaraba Mosquera. Un comentario que podría señalar a Rocío Carrasco. "Su hija podrá hacer lo que le dé la gana con la memoria de su madre", le ha respondido Kiko Hernández.