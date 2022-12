Adara Molinero no solo publica contenidos en Instagram, pues también le gusta dar sus opiniones a través de su perfil de Twitter. Una muestra de ello es la última valoración que ha compartido sobre las costumbres navideñas, y que ha sido muy compartida entre los usuarios.

"La costumbre de que los niños se sienten encima de Papá Noel se podría acabar. No veo la necesidad", ha expresado la ganadora de Gran Hermano VIP 7 en un tuit.

Sus palabras han recibido numerosas interacciones por parte de los usuarios, acumulando más de 950 'me gusta'. Cerca de 100 personas la han compartido y han dado su opinión al respecto.

La costumbre de que los niños se sienten encima de “Papá Noel” se podría acabar. No veo la necesidad — ADARA MOLINERO 💜 (@AdaraMolinero) December 8, 2022

"Esta tía solo dice verdades", "nunca lo había pensado, pero vuelve a tener razón" o "muy cierto, porque Papá Noel es una persona desconocida y ajena a los niños" son algunos de los mensajes de quienes consideran que la influencer está en lo cierto.

Sin embargo, no siempre llueve a gusto de todos, por lo que su reflexión también ha generado algunas críticas. Entre ellas, "si el niño quiere sentarse, no veo el problema", "se quieren cargar el concepto de la familia, de las tradiciones y de la ilusión de los niños y niñas en Navidad". Por su parte, la exconcursante de realities no ha respondido.

Adara regresó a Twitter el pasado 25 de noviembre después de perder su contraseña. Y, desde entonces, ha mantenido la costumbre de compartir sus pensamientos en la plataforma, donde acumula más de 27.000 seguidores.