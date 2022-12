Chanel reacciona a la denuncia de su bailarín Josh Huerta sobre el trabajo remunerado para Eurovisión

Josh Huerta, bailarín de Chanel Terrero, mostró el pasado martes su indignación con quienes solicitan el trabajo de los artistas de baile a cambio de ninguna remuneración. Una queja que se hizo viral en Twitter, y a la que ahora se ha sumado la cantante.

"Me ha llegado que artistas que pretenden ir a Eurovisión este año buscan bailarines gratis. No me enfada, pero me entristece", avanzó Huerta a través de un tuit que ya alcanza los 6.900 'me gusta'.

El bailarín aseguró que el baile es una profesión "dura e inestable". "Después de todo lo duro que nuestro equipo trabajó este año… no habéis aprendido nada", se quejó. Unas palabras que también comparte la representante española en Eurovisión 2022.

EL TRABAJO DE LOS BAILARINES HA DE SER REMUNERADO. https://t.co/m0ooJCyot6 — Chanel Terrero (@ChanelTerrero) December 8, 2022

"El trabajo de los bailarines ha de ser remunerado", ha recordado la artista, que ha compartido el tuit de su compañero para dar visibilidad a esta situación.

La opinión de Chanel ha provocado lo mismo que hizo el tuit del bailarín: un debate sobre las condiciones laborales de un sector que todavía pelea por la importancia que se merece.

"Estoy totalmente de acuerdo con ella. Sin su grupo de bailarines no habríamos llegado al tercer puesto", "hay que remunerar el trabajo en general, no solo el de los bailarines" o "no todos los que se han presentado al Benidorm Fest este año tienen la pasta que tenían algunas el año pasado" son algunas de las valoraciones que se leen en la red social.