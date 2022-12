Acueducto pasado por agua

Es una faena: el puente más esperado del año y llueve en casi todas partes. Brillos y destellos navideños deslucidos. ¿Es normal? ¡Pues claro! Estamos en diciembre.

El frío polar ha llegado sin avisar y nos ha pillado por sorpresa tras meses de un verano ridículamente prolongado. Como no quiero que esta pequeña crisis meteorológica te pille sin planes ahora que, como la mitad de la población española has decidido ir a pasar unos días en Madrid, Vigo o Barcelona, aquí tienes varios planazos que deberías barajar.

En Madrid no te pierdas Company, en el teatro Albéniz. No todos los días se puede ver tanto arte sobre un escenario y grandes nombres del teatro musical como Lydia Fairén, Julia Möller, Marta Ribera, Lorena Calero o el mismísimo Antonio Banderas. ¡Flipante! Si aún no has visto Matilda… deberías. Aunque a los más pequeños te recomiendo que los lleves a ver Tadeo Jones (con Naím Thomas), al espectáculo de los SuperThings o a la mágica Navidad de Torrejón de Ardoz. Ni lo intentes en la casita del ratoncito Pérez. ¡Está petada!

Si estás en Vigo o en Málaga, pasea y embóbate con las luces, el derroche y la felicidad artificial de esta época a ritmo de Mariah Carey y los suyos. Si tu sitio es Barcelona, los de The Hole te quitarán el frío y también tienes a los de Cruz de navajas, Golfus de Roma y Pretty Woman.

Y si te quedas en casa, pues túmbate en el sofá con la mantita, la chimenea de bioetanol decorada con troncos y piñas ignífugos de cerámica, buena compañía y la tele. En HBO tienes La casa de los retos y muchas pelis navideñas. En Netflix te esperan Enrique y Meghan, Miércoles y el barco de 1899. Y si esto no te motiva ponte el disco navideño de los Backstreet Boys y prepara tus christmas. Que luego culparás a Correos de que no lleguen a tiempo…