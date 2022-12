El motivo por el que Salma Hayek no quiere que su hija Valentina sea actriz

Es bastante habitual que los hijos delas estrellas quieran ser, a su vez, estrellas por sí mismas. En Hollywood es, de hecho, casi la tónica habitual, con tantas ramas de árboles familiares dedicándose al cine. Pero eso no significa que sus padres siempre les apoyen o crean que es lo más conveniente para ellos. Es el caso de Salma Hayek con su hija Valentina.

La joven acaba de cumplir 15 años y ya tiene entre ceja y ceja cuál debe ser su profesión en el futuro. Y es la misma que la de la actriz de Coatzacoalcos, de 56 años: la interpretación. O más bien, el séptimo arte, porque si no sale bien o como preparación también quiere optar a ser quien cuente las historias.

"Me gustaría ser actriz y después directora porque eso es lo que tiene sentido en mi cabeza", ha declarado Valentina Paloma, fruto del matrimonio de Hayek con el magnate francés François-Henri Pinault en una entrevista con la revista Vogue. "Además, creo que debe ser mucho más difícil ser directora si antes no has tenido experiencia al otro lado de la pantalla. Interpretar me podría ayudar a dirigir", ha señalado.

Salma Hayek, de hecho, es hoy en día también productora, si bien empezó en pequeños anuncios hasta que finalmente consiguió entrar en el mundo de las telenovelas y, cuando protagonizó Teresa en 1989, saltó a la fama. Ya luego vendrían Desperado, Abierto hasta el amanecer, Wild Wild West y hasta su nominación al Oscar por Frida.

Sin embargo, la actriz mexicana no está del todo de acuerdo con la idea de su hija, como ha explicado en la misma entrevista: "Cuando eres actriz desde muy joven pierdes el anonimato. Creo que, a nivel general, lo mejor es mantener [un perfil bajo] y tener una estrategia de vida que te permita tener tanto una faceta artística como una profesional y otra como mujer, sabiendo que siempre una de ellas la arriesgarás un poco".

De hecho, Hayek ha considerado que "cada persona tiene una sensibilidad distinta",la cual tienes que "ir amando" día a día. "Lo cierto es que no hay nadie que te vaya a decir cómo hacerlo. Significa entender qué sacrificas, qué te da o qué te quita" dicha profesión, ha finalizado.