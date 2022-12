Rihanna, Taylor Swift y Beyoncé, en la lista Forbes de las 100 mujeres más poderosas del planeta

La revista Forbes ha dado a conocer su lista anual de The World's 100 Most Powerful Women. Es decir, 'Las 100 mujeres más poderosas del mundo'. Y en ella abundan nombres de políticas, banqueras, finanzas, tecnología y, sí, algunos nombres más reconocibles para el gran público porque vienen de la industria del entretenimiento. Y tres de ellas, de la música: son Rihanna, Taylor Swift y Beyoncé.

La cantante y empresaria de Barbados, de 34 años, es la que ocupa el puesto más alto de las tres, en el número 73, gracias no tanto a la música, aunque ya ha anunciado su regreso, sino a su buen hacer en los negocios con su firma Fenty. Mientras tanto, la autora de Shake it off o Blank Space únicamente supera por un escalón a la artista de Single ladies: Taylor Swift ocupa el 79 y Beyoncé el 80.

En el puesto 96 se encuentra otra diva, Dolly Parton, si bien su aparición en la lista se debe, según la revista, a su faceta dentro del life style. Y la actriz Reese Witherspoon, gracias sobre todo a su labor como productora, desde el que hace activismo feminista, se encuentra en el puesto 86.

Otras personalidades de la industria mediática ya tenían su puesto, casi como cada año, reservado en la lista. Es el caso de Oprah Winfrey, en el puesto número 24; Dana Walden, presidenta de Disney General Entertainment Content, en el 41; y Jennifer Salke, directora de Amazon Studios, en el 58.

La lista completa está encabezada, por orden, del siguiente modo: la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen, la presidenta del Banco Central Europeo Christine Lagarde, la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris, la presidenta ejecutiva de General Motors Mary Barra y la CEO de Fidelity Investments Abigail Johnson.

Tras ellas, la filántropa Melinda French Gates, la presidenta del Consejo de Ministros de la República Italiana Giorgia Meloni o la presidenta de la compañía de seguros CVS Health Corporation Karen S. Lynch, entre otras.

Para llegar a la única española hay que bajar hasta el puesto número 15, en el que se encuentra la presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín.