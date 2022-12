'Zapeando' muestra desde Qatar la "desolación española" por el resultado en el Mundial

La derrota de España contra Marruecos en el Mundial de Qatar el principal tema de algunos programas. De hecho, Zapeando no ha perdido la oportunidad de saber cómo se vivió este resultado del partido y ha conectado con su colaboradora Isabel Forner, quien está cubriendo la competición.

Dani Mateo daba paso así a quien ha sido su compañera en el programa de sobremesa. "Vengo de montar en camello. Para un día libre que tenemos...", ha explicado la periodista. Pese a estar animada, sí que ha contado que la prensa española se deprimió tras el partido.

"A mí me pilló lo de España a punto de hacer la previa de Portugal, y estaba viendo los penaltis de reojo", ha explicado. Aun así, asegura que el resultado no se lo esperaba: "Me dio un bajón...". Pese a la derrota de España, ha insistido en el mérito de Luis Enrique: "Yo soy de Lucho, y la gente se cree entrenadora".

Asegura que hubo "mucha desolación entre la gente española": "No ha habido mucha afluencia de España, pero la gente de aquí tenía las camisetas de la selección". Además, ha revelado que los aficionados de Argentina han hasta hipotecado en algunos casos sus casas para poder ver el Mundial.

En cuanto a lo que dice la prensa extranjera, Forner ha sido sincera: "Ya cuando nos veían tan motivados nos dijeron que solo habíamos ganado a Costa Rica, que no es de las más fuertes". "Yo soy la primera que me vine un poco arriba", ha asegurado la reportera.

En cuanto a los reporteros españoles, "la mayoría de equipos se disuelve, y la mitad se va a España", apunta la colaboradora, que se queda todo el Mundial. "Ahora voy o con Brasil o con Argentina, quien sobreviva a la semifinal", ha declarado la periodista.