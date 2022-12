Luis Enrique, señalado tras el desastre de España en el Mundial: los cinco errores del seleccionador

Es la selección española un equipo de autor, el de Luis Enrique Martínez, y como tal es el asturiano el que sale más señalado de una derrota durísima y con un claro aroma a fracaso absoluto. Tras la debacle en Qatar, el futuro del técnico es una incógnita, con una reunión pendiente con Luis Rubiales, su gran valedor, para saber si continúa al frente de la Roja.

Esta es la selección de Luis Enrique. Desde las convocatorias, con polémicas ausencias, a la forma de gestionar el grupo, todo gira alrededor de la figura del entrenador, sin duda mucho más mediático que cualquiera de los jugadores que se ha llevado a este Mundial de Qatar que empezó con grandes esperanzas y que ha acabado con muy mal sabor de boca tras la derrota ante Japón que mandó a España al segundo puesto del grupo y después la eliminación ante una selección inferior como es la marroquí.

La convocatoria

Lucho se ha llevado a Qatar a los suyos, un grupo sin fisuras que son incondicionales del seleccionador, pero también se ha dejado fuera mucho talento y mucha jerarquía. Por esa preeminencia del buen rollo sobre todas las cosas, se quedó fuera Sergio Ramos, un jugador con una fuerte personalidad que podía haber alterado el status quo de la Roja. También sorprendió la ausencia de Iago Aspas, un verso libre que no congeniaba con el asturiano, y las de jugadores muy en forma como los béticos Sergio Canales, Alex Moreno o Borja Iglesias.

El Twitch

Una vez en el torneo, una decisión del seleccionador no dejó de ser sorprendente: se hizo streamer. Su mala relación con la prensa y sus ganas de conectar con el público evitando los intermediarios le hizo abrirse una cuenta de Twitch y aparecer en el conocido canal constantemente. Nunca explicó claramente Luis Enrique el motivo de su decisión, pero más allá de esas diferencias con los periodistas, quitarle presión a sus jugadores, llevándosela toda él, parece la razón principal.

Así, mientras Qatar 2022 se disputaba y los partidos se sucedían, el seleccionador hablaba de lo humano y lo divino, de temas tanto futbolísticos como extradeportivos, sin negarse a tratar ningún tema. Todo ello durante un torneo tan exigente y que requiere tanta concentración en todos los sentidos como un Mundial.

Sin soluciones ante el gol

Que el problema de España era hacer goles era algo que conocía tanto el aficionado como el seleccionador, pero la solución no ha llegado. Ante Costa Rica, España se descosió con siete goles, pero desde entonces, solo ha hecho dos en tres partidos. Todos ellos, por cierto, de Álvaro Morata, suplente en la eliminación ante Marruecos.

Luis Enrique ha confiado en la figura del falso nueve, con Marco Asensio en esa posición, y el resultado ante una selección encerrada como la alauí no ha sido el deseado. Su fe en jugadores que no han rendido, con Ferran Torres como el ejemplo más evidente, también ha sido un lastre para un equipo necesitado de gol y que no lo ha encontrado.

El innegociable estilo

La posesión por encima de todas las cosas, el salir siempre con el balón jugado desde atrás, el toque como centro absoluto del juego son directrices absolutamente innegociables para Luis Enrique. Son sus ideas y con ellas ha muerto.

Fue el propio seleccionador el que reconoció que sus jugadores han hecho lo que les ha pedido en todo momento y que no tiene nada que reprocharles. Esas ideas no han llevado a España al éxito, sino todo lo contrario.

Los penaltis

"Los jugadores tenían deberes de venir con 1.000 penaltis tirados. Para mí, no es una lotería", dijo el seleccionador español el día antes del partido ante Marruecos. Pese al plan, la jugada no le salió bien a Luis Enrique, que sacó al campo a un inédito hasta el momento Pablo Sarabia en el minuto 118 para que se encargara del primer lanzamiento. Lo falló.

La presión le pudo a los jugadores españoles, que no fueron capaces de marcar ni uno solo de los tres lanzamientos desde el punto de penalti. Al error de Sarabia le sucedieron las paradas de Bono a Carlos Soler y Sergio Busquets. Luis Enrique tenía un plan para los penaltis, pero no salió bien.