El exceso de velocidad y el consumo de alcohol son dos de los mayores problemas cuando los ciudadanos se ponen al volante de un vehículo. Con las cenas y comidas de Navidad, el asunto se complica y las tasas de alcohol se multiplican.

Este miércoles, Ya es mediodía ha comentado el caso de un hombre que circulaba por Chipiona, en Cádiz, cuando la Policía le obligó a detener su vehículo para llevar a cabo un control de alcoholemia que les dejó sorprendidos.

El conductor batió el récord en consumo de alcohol y los agentes optaron por repetirle el control, a lo que el infractor afirmó: "¿Qué pasa, que no os lo creéis? A ver... no he bebido mucho, me lo he bebido todo". Con la repetición del control, la cifra de consumo aumentó.

"¡Toma ya! ¿Eso da puntos para la gasolina?", espetó, entre risas, el conductor ante la sorpresa de los agentes. Finalmente, el infractor agregó: "Ahí va eso, primo. El que venga detrás, que lo empate". La situación ha indignado a Joaquín Prat, que ha señalado la importancia de pensar en el resto de conductores.

Además, el matinal de Telecinco ha contactado en directo con Chemari Gálvez, portavoz de la Policía local de Chipiona: "Otros compañeros hemos visto quizá un poquito alta la tasa, pero esa era excesiva. Es difícil que esa persona se mantuviera en pie. El conductor fue muy colaborador, no se negó en ningún momento, pero los hechos son los que son. Había que detener a esta persona. Él estaba a gusto, muy contento".