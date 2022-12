El PP exige transparencia en el proceso de selección de las sedes de las nuevas agencias y Murcia lo achaca a un criterio electoralista

Cuatro de los cinco barones populares que han acudido al Congreso a celebrar el día de la Constitución han coincidido en denunciar "la falta de transparencia" del Gobierno en el proceso de selección de las sedes de las nuevas agencias de inteligencia artificial y la espacial, que se ubicarán en A Coruña y en Sevilla, respectivamente.

La dirección nacional del partido se ha sumado a esta reclamación y solo el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, se ha desmarcado de las críticas de sus compañeros de partido, y en especial de las de Isabel Díaz Ayuso, para defender que "es la decisión correcta", ya que Galicia acogerá una de ellas.

Precisamente que sean Galicia y Andalucía las ganadoras de esta competición por albergar una gran institución es "curioso" a ojos del presidente de Murcia, Fernando López Miras, quien ha recalcado que si bien conocía los criterios, no sabe cuál es el barómetro con el que se ha puntuado.

"No deja de ser sorprendente que se hayan otorgado las dos sedes nacionales que estaban en esa convocatoria a dos ciudades de dos comunidades que no tienen elecciones autonómicas en mayo de 2023, a las dos ciudades más habitadas de esas comunidades autónomas, gobernadas por el PSOE y que necesitan un respaldo del Gobierno de la Nación", ha señalado en conversaciones informales en los pasillos del Congreso.

Pese a que Sevilla sea una de las ganadoras, el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, ha lamentado que Granada no se haya llevado la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial. "No entendemos que Granada no sea sede de ese centro. Pido al Gobierno máxima transparencia para que conozcamos los criterios".

Desde 'Génova' también advierten de que hace falta trasparencia en los criterios y respaldan a Ayuso, porque "por ahora se va cumpliendo su tesis de que todas están fuera de Madrid". En ello ha insistido la propia presidenta madrileña: "Yo quiero que a España le vaya bien, no somos regionalistas, pero cuando algo se asienta en la capital es para todos". Más aún si el 92% de la industria aeronáutica está en Madrid, según Ayuso. "No veo sensato que digan que no saben dónde se iba a asentar, pero que en Madrid, no".

Otros barones populares, como Rueda o López Miras comprenden que la madrileña defienda su comunidad, pero no comparten sus argumentos, ya que uno de los objetivos que tenía el Ejecutivo era el de descentralizar las instituciones. "No nos lo pone fácil", dice el gallego, mientras el murciano subraya que la defensa de Ayuso no se sostiene una vez que se quiere descentralizar.