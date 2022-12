Claudia se rompe en 'El debate de las tentaciones': "Llevo cuatro meses machacándome"

Cuatro emitió este lunes una nueva entrega del debate de La isla de las tentaciones. Al mismo acudió como invitada Claudia Martínez, que tuvo la oportunidad de explicarse sobre todo lo acontecido hasta el último capítulo de La isla de las tentaciones, que se pudo ver el pasado jueves en Telecinco.

"Llegas a la isla y te das cuenta de que hay cosas que no están bien, no me había pasado nunca, pero pasa", ha explicado ella sobre su relación con Javi y de lo que se dio cuenta en la isla: "Es mejor alguien que te quiera bien y menos, que mal y tanto. Es muy complicado estar con alguien dónde vas, dónde estás, por qué todo el rato. En la calle nunca he hecho nada, le di mi vida, no hice nada".

"Estaba cerrada con todos los solteros, el destierro para mí fue un antes y después. Fue algo super progresivo", ha apuntado Claudia como el momento que cambió todo en el programa con Álvaro. Ella relata lo que le gustaba del tentador y cómo llevó esto:

"Era un chico que me apoyaba, me escuchaba. Conocí una parte buena de él, comprensiva, que me gustó. Es muy complicado porque no sabes qué te está pasando porque no puedes hablar con tu pareja y al final, pasa lo que pasa".

Además, Claudia ha asegurado que no lo está pasando bien tras caer en la tentación con Álvaro: "Llevo cinco meses machacándome por lo que hice. Cuando haces daño a otra persona con tus actos no me siento bien y no me lo he perdonado. Yo también me fallé ahí, tengo unos valores muy claros, pero ahí hay cosas que no puedes perdonar". Algo con lo que se ha mostrado emocionado y por lo que Sandra Barneda le ha dado un abrazo de apoyo.

Claudia ha querido que la gente le entienda y es que ha terminado abriéndose sobre cómo se sentía en su relación con Javi antes de entrar: "Todo el día enfados, celos, me miraba el móvil, estaba asfixiada. Quería ver en la isla a un Javi que disfrutaba, llevaba dos semanas y no sentía que le echaba de menos, necesitaba separarme de él porque estaba que no podía". Y asegura que él le pidió que no contase que no estaban mal antes de entrar a la isla: "Estaba agobiada, lo siento, igual fue un error ir tan mal".

Claudia ha podido ver las imágenes de Javi hablando de la relación que ambos han tenido: “La puede entender, pero soy así. Reconozco que soy dependiente emocional de Claudia, la quiero mucho e igual no la quiero bien”. “Él sabe lo que hay y lo reconoce al menos, no era solo una dependencia, era un agobio muy grande. Quería estar con él y crecer juntos”, ha dicho ella al verlo.

Avance de la reacción de Javi al ver el beso de Álvaro y Claudia

Además, en el 'debate de las tentaciones' se ha mostrado un avance exclusivo de cómo reacciona Javi al enterarse de que su novia y Álvaro han dado un paso más y se han besado.