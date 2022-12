Sea por parte de analistas de la izquierda o por ciudadanos preguntados aleatoriamente en las calles británicas, un adjetivo sale a menudo a la palestra para describir al líder de la oposición británica, el laborista Keir Starmer: “aburrido”. Fue también la palabra más empleada en los focus groups ciudadanos que realizó la empresa de Lord Ashcroft, exvicepresidente del Partido Conservador, mientras que el adjetivo más asociado al actual primer ministro, Rishi Sunak, es “rico” (Sunak y su mujer poseen una riqueza neta de 850 millones de euros, según The Sunday Times)

Después de cinco primeros ministros en seis años, los británicos podrían estar deseando algo de aburrimiento en Westminster. Un gobierno liderado por Starmer gestionaría mejor que el actual de Sunak once de doce temas, incluyendo el aumento del coste de la vida, la crisis en el Sistema Nacional de Salud, inmigración y las consecuencias del Brexit. Así lo revela un sondeo 'bomba' con 5.210 personas, hecho por Ashcroft. “Se fían más del Partido Laborista en prácticamente todos los temas… incluso en aquellos en los que tradicionalmente los votantes confían en los conservadores como la inmigración y la justicia”, escribe Ashcroft en el periódico de derechas.

Parece que los votantes podrían perdonar un primer ministro aburrido si trae decencia y competencia durante una crisis económica profunda y después de un sinfín de escándalos como el Partygate. Pero, ¿por qué se tacha tantas veces a Starmer como soso? Principalmente por sus discursos en el Parlamento británico, faltos de expresividad y de bromas en comparación con políticos conservadores como Boris Johnson, según dice el periodista Simon Kuper en su libro Chums: How a Tiny Caste of Oxford Tories Took Over the UK (Amiguetes: cómo una pequeña casta de conservadores de Oxford tomaron el mando del Reino Unido). Cuenta que Johnson, el ex primer ministro David Cameron y muchos otros hombres conservadores aprendieron a hablar en publico como estudiantes en el club de debates de la Universidad de Oxford mientras los laboristas lo boicoteaban por su matrícula cara y su cultura frívola. “Las consecuencias son visibles hasta hoy: Starmer es un orador forense, pero soso y sin gracia, con una voz nasal”, escribe Kuper.

Había un rumor de que Starmer fue la inspiración para el personaje de Mark Darcy en su novela Bridget Jones

Las observaciones de Kuper sugieren que Starmer podría cambiar su imagen con el público, cambiando su estilo de dar discursos. El actual líder de los laboristas se licenció en derecho en la Universidad de Leeds y con 23 años, mientras cursaba un máster en Oxford, participaba con frecuencia en las reuniones del Club Laborista, donde era muy querido. “Era auténticamente de la clase obrera, carismático, guapo, bastante izquierdista, aficionado de fútbol,” escribe Kuper. Incluso bailaba bien la música Northern Soul.

Carismático de joven, el exdirector de la Fiscalía, ahora padre de dos, con 60 años, sigue teniendo sus fans, entre ellos la escritora Helen Fielding. Incluso se extendió el rumor de que Starmer había sido la inspiración para el personaje de Mark Darcy en su novela Bridget Jones. El actor Colin Firth hacía el papel de abogado reservado y brillante que se peleaba en una famosa escena de la película contra el seductor nato Daniel, que interpretaba Hugh Grant. Cómo Darcy, “no se ve a si mismo cómo sexy, pero es muy sexy” opina la autora, aconsejando al líder laborista: “Venga, Keir, suelta algo la corbata, arruga un poquito el pelo.”

Podrían perdonar un primer ministro aburrido si trae decencia y competencia durante una crisis económica profunda y después de un sinfín de escándalos

Fielding ha desmentido finalmente que Starmer fuese su Darcy, pero el sex appeal de Starmer va, no obstante, al alza. El periódico conservador The Times le pone en una portada reciente con el titulo: “Besé un conservador”. Starmer cuenta que no llevaría la chapa que llevan algunos en su partido que pone “Nunca besé un Conservador”, por ejemplo (“He roto aquella regla,” confiesa).

Con los sondeos a su favor, Starmer responde también a las criticas de sus discursos aburridos reconociendo que la transición del mundo de los tribunales al mundo político le ha costado a veces. Delante de un tribunal hay reglas y se exigen pruebas, dice, opinando además que eso se valora poco en el mundo político. “La cantidad de personas que hacen discursos fantásticos describiendo el mismo problema sin solucionarlo me pone de los nervios,” dice. “Esa es mi pasión: identifiquemos el problema, seamos muy acertados de lo que hay que cambiar... y hagámoslo sin hablar más”.