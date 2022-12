La separación de Ortega Cano y Ana María Aldón ya es una realidad. El pasado fin de semana, la diseñadora reaparecía en Fiesta, el programa presentado por Emma García, para detallar cómo se encontraba su relación con el torero.

Este lunes, el Club Social de El programa de Ana Rosa ha comentado las declaraciones de Aldón en las que aseguraba que, debido a sus estudios, había pasado casi tres años sin apenas salir de casa. Unas palabras que no han sentado nada bien a Alessandro Lecquio, que siempre se ha mostrado muy crítico con la diseñadora.

"A mí me parece que Ana María es una señora con muchísimos argumentos y no necesita hacerse la víctima. Cuando dice que no ha salido durante tres años me parece una exageración. Vamos a ver, corte y confección es una carrera muy digna, pero tampoco es una oposición a notarías", ha señalado el conde.

Por su parte, Joaquín Prat ha destacad que Aldón lleva varios años trabajando como colaboradora en diferentes programas de televisión, a lo que Lecquio ha recalcado: "Trabajar en un programa de televisión en fin de semana no es bajar a la mina, creo que hay diferencia".

De la misma manera, el aristócrata ha apuntado que la postura de Ana María Aldón se está basando en "hacerse la víctima". Beatriz Cortázar ha destacado que la diseñadora y Ortega Cano tienen personalidades muy diferentes y, apoyando a su compañero, ha sentenciado: "Todos hemos estudiado y hemos salido".