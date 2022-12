La noche de pasión de Tom Brusse y Leticia Sabater: "Se dejaron llevar"

En el último encuentro entre Tom Brusse y Leticia Sabater, la pasión fue la principal protagonista. Según confirma el programa Socialité, el exconcursante de La isla de las tentaciones y la creadora de La salchipapa tuvieron una noche de pasión en una fiesta de influencers.

Durante toda la fiesta ambos estuvieron "muy acaramelados". "Entre ellos, hubo toda la noche un tonteo brutal. Estuvieron roneando y dejándose llevar por la pasión", desvela Socialité.

No obstante, ¿resolvieron la tensión sexual entre ambos? Tal y como ha confesado Tom Brusse, la noche no fue más allá de un par de besos. "Hubo besos, pero no terminamos en la cama". Y, sin ir más lejos, Brusse ha matizado que: "De momento no se ha resuelto, pero pienso que se va a resolver porque ella quiere, y bueno, yo también".

El francés ha desvelado que no busca una relación sería con Sabater, ya que no se ve en una relación sentimental con ella. "No, una relación seria no. Pero una relación de una noche… Ya veremos".