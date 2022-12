Cuidado con este correo de la supuesta empresa de paquetería IPS: es 'phishing'

Las Navidades se acercan y es posible que estés esperando algún paquete con los regalos de tus seres queridos. Pues cuidado si recibes un correo electrónico de la supuesta empresa de paquetería International Parcel Service (IPS) en el que te comunican que la entrega de tu pedido ha fallado y que tienes que programar de nuevo el envío. En realidad, la empresa no existe y se trata de un intento de phishing que busca hacerse con tus datos personales y bancarios.

A través del chatbot de WhatsApp de Maldita.es (+34 644 229 319), habéis preguntado por este correo en el que te avisan de que tu entrega “se perdió el 22 de noviembre y se retrasó hasta que reprograme su envío". El mensaje te invita a pinchar en un enlace con este fin y te redirige a una web de la supuesta compañía IPS. Sin embargo, no se trata de una empresa real. Tanto el nombre como el logo imitan a la compañía de servicio postal United Parcel Service (UPS).

En esa página fraudulenta, te indican que tu paquete se encuentra retenido, te facilitan un supuesto código de seguimiento y te invitan a programar tu entrega. Después, la web te hace una pequeña encuesta sobre cómo quieres recibir tu paquete (dónde y cuando).

Tras este paso, te piden que confirmes tu entrega y que pagues dos euros por los gastos de aduana. Cuidado, porque si continúas con el proceso te redirigen a otra web en la que te solicitan tus datos personales y los de tu tarjeta bancaria. De este modo, podrán hacerte cobros.

Además, en Maldita.es ya os hemos alertado de otros timos relacionados con la supuesta empresa IPS, como el SMS que te pedía un pago de 4,95 euros o el mensaje que te solicitaba pagar una cantidad para no cobrarte una multa por no recoger tu pedido. Si has sido víctima de un timo como este o lo has detectado, puedes compartir tu historia en el correo timo@maldita.es.