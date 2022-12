Chicote tiene un fuerte encontronazo con un chef en 'Pesadilla en la cocina': "Tú a mí no me sacas de aquí"

Si bien es cierto que durante los programas de Pesadilla en la cocina hay algún que otro enfrentamiento entre Chicote y los cocineros, en la última entrega de este jueves, la tensión ha sobrepasado los límites.

Jesús, cocinero del restaurante sevillano El Palomo, y el chef Chicote, han tenido un fuerte choque por "unas patatas duras". El cocinero se ha amparado en la posibilidad de que algunas patatas de las cocidas se hayan quedado duras y que, casualmente, se utilizaran.

Pero, para Chicote, esta justificación no le ha sido suficiente y, de forma irónica, le ha preguntado: "Si de dos que prueban las dos están duras, ¿han cogido concretamente las dos patatas que estaban duras o es que todas estaban duras?".

"Es imposible en la vida llevarse bien con esta persona", ha expresado Jesús, quien ha estallado contra Chicote y le ha mandado a "chuparla". Chicote le ha preguntado si esa es la manera correcta de tratarle, a lo que este ha respondido: "Tú no tienes educación".

La tensión entre ambos fue a mayor y Antonio, el dueño del restaurante, ha tenido que intermediar. "En esta vida hay que aguantar, hazlo por nosotros", han sido las palabras empleadas por el propietario hacia Jesús, aunque de poco le sirvieron.

"Mira, mira, ¡el tonto este! ¡A mí no me insultes más!", ha gritado Jesús y ha intentado expulsar al chef de la su cocina. "Tú no eres quien para sacarme de la cocina", se ha defendido Chicote. "Si alguien me tiene que sacar de la cocina es el dueño de El Palomo y no tú".