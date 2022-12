Analizando el 22

Se acaba, llega el fin, llegó… Encaramos el último mes del año, como siempre, o casi siempre, analizándolo. Aunque digo eso de "casi siempre" porque no todos echan la vista atrás. Yo sí y… ¡Maldita la hora! Como leéis, soy todo un cúmulo de contradicciones a punto de pasar la página de este contradictorio 2022.

Las redes están estos días llenas de analíticas, de datos personales entregados previo pago (por nuestra parte) a desconocidos que no dejan de jugar con ellos. Hablo del mundo de las plataformas de streaming y sus resúmenes anuales. ¿Lo habéis visto en Twitter? ¿Verdad?

Si eres usuario de Spotify o Apple Music comprobarás como los de tu servicio de música te han propuesto repasar las canciones que más has escuchado en lo que va de año. ¡Yo he flipado! Y mucho… Soy un friki. Lo sabía, lo sé y asumo que lo seguiré siendo durante mucho, mucho tiempo. Pero, con la variedad de música que hay en el mundo, escuchando tantas genialidades como escucho y dedicándome a lo que me dedico, ¿es lógico que mi artista más escuchado sea uno que lleva más de 20 años sin sacar un disco?

Efectivamente, las Spice Girls. Y solo son salvadas por Rosalía, ya que su Motomami ha sido el discazo que más he reproducido este 2022 (y eso que tengo a gente a mi vera que se niega a escucharla).

Viendo mi resumen me hago muchas preguntas y, aunque algunas no tienen respuesta, mi conclusión siempre es la misma: uso la música para transportarme a los momentos en los que fui más feliz. Y eso está bien, pero, como propósito para el nuevo año, abriré un poco mis miras, escucharé más y abriré mis oídos prestando más atención a lo que escuchan los demás. Es el momento de guardarme las joyas más escuchadas de Javi y de los demás para aprender de sus gustos y descubrir sus tesoros musicales. ¿Te apuntas?