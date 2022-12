La AMI premia a los cronistas de los medios españoles que cubren la guerra en Ucrania: "Si no vamos a los sitios la historia se nos escurre de las manos"

La Asociación de Medios de Información (AMI) ha premiado este jueves a los corresponsales que han cubierto, y siguen haciéndolo, la guerra que desde el pasado mes de febrero asola Ucrania. Entre los 58 periodistas premiados se encuentra la colaboradora de 20minutos, Olha Kosova, que ha podido acudir a la entrega de premios en Madrid pausando por un día su extensa cobertura de más de nueve meses de guerra. Este reconocimiento al trabajo periodístico de los reporteros españoles se ha producido durante la conferencia "Claves 2023" que organiza AMI y que ha sido inaugurada por la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez.

La representante del Ejecutivo español ha reconocido su "admiración a aquellos profesionales que están en el terreno" para "traer la información de lo que está ocurriendo en Ucrania". Rodríguez ha confesado en su intervención que cuando era niña "quiso ser periodista" y que, pese a que terminó siendo abogada y acabó en política, nunca pensó "que cuando fuera adulta viviría una guerra como la que cuentan los libros de historia", pero que hoy ocurre y los periodistas deben contarla. "Estremece leer esas crónicas que afortunadamente todavía conservan espacio en los medios de comunicación", ha dicho la ministra.

La jornada ha continuado con una mesa redonda en la que participaron cuatro editores de medios de comunicación, que coincidieron en su análisis de la gran labor que han realizado los reporteros en Ucrania. José Joly, presidente de AMI, ha subrayado además que se hayan desplazado a los frentes de batalla pese a conocer la peligrosidad de la tarea y ha expresado a los corresponsales presentes en la sala que las dificultades que viven "no son en vano" y, por tanto, ese trabajo "importa para formar una conciencia colectiva frente al horror de la guerra en Ucrania".

Joly ha subrayado la presencia en el acto de informadores que han sido secuestrados o vivido episodios traumáticos durante el desarrollo de sus coberturas. "Cualquier persona con otra ocupación que hubiese vivido este tipo de experiencias habría abandonado la idea de acercarse de nuevo a un frente de batalla y enfrentarse a los peligros que ello conlleva; pero el periodismo no es una profesión, es una forma de vida", recalcó.

Por su parte, la vicepresidenta de la Comisión Europea, Věra Jourová, se ha dirigido a los premiados con un vídeo grabado con el que ha querido sumarse al homenaje: "Cuando la propaganda rusa escala, la información y los testimonios contrastados son cruciales para luchar por la libertad, la justicia y la democracia". Jourová ha expresado el compromiso de la Unión Europea con el libre ejercicio de la profesión a través de una Ley de Libertad de Prensa que incluye mecanismos de protección a periodistas contra el espionaje y las presiones políticas.

A este homenaje se han unido también los doce directores de medios españoles que cuentan con periodistas en Ucrania, que alabaron el trabajo desarrollado en estos meses. La directora de 20minutos, Encarna Samitier, ha hecho una mención especial a Kosova por su profesionalidad y valentía; incluso cuando la tragedia le tocó de cerca por la muerte de un amigo cercano y tuvo que continuar con su labor informativa. La reportera ha recogido el premio de manos de Fernando de Yarza López-Madrazo, presidente del grupo Henneo.

Fernando de Yarza López-Madrazo, presidente del grupo Henneo. Jorge Paris

El corresponsal de La Vanguardia, Plàcid García-Planas, ha agradecido este reconocimiento en nombre de todos los galardonados que estaban en la sala o que, por estar en Ucrania, no pudieron asistir. En su discurso ha recordado la importancia de que tantos reporteros hayan podido cubrir la guerra ya que permite así contarla con "la voz propia de cada uno", aunque todos "compartan un fondo común". Para García-Planas, "la primera víctima de una guerra no es la verdad, es el matiz, y para ello hay que ir a los sitios, ya que es imposible captar lo que ocurre desde internet". "Si no vamos a los sitios la historia se nos escurre de las manos", ha añadido.

Además, el corresponsal ha recordado que "este es un oficio coral y uniendo puntos de vista es como se puede acercar al cuadro completo" que es la realidad. También ha querido tener unas palabras para el compañerismo que se está viviendo entre todos los periodistas españoles que cubren la guerra, independientemente de que sean de medios diferentes: "Cuando en una situación difícil un compañero te da por ejemplo una chocolatina, tu crónica ya no será la misma; será mucho mejor".

La jornada ha concluido con el propio Yarza, por su condición de presidente de la Asociación Mundial de Editores de Noticias, que ha distinguido a la AMI por su apoyo en el Congreso Mundial de Medios celebrado en Zaragoza; el cual ha calificado como "el más exitoso del siglo XXI" y en en el que participaron 90 países diferentes. El congreso ha concluido con una breve intervención de José Joly, que manifestó que "el verdadero valor del periodismo está en las personas" y que "es en eventos como este en el que la profesión sale reforzada".

Además de Olha Kosova, también han sido premiados: Mikel Ayestarán, Mónica García Prieto, Álvaro Ybarra Zavala, Matías Nieto Koenig y Laura López Caro (Vocento); Ricardo Mir de Francia y Marc Marginedas (Prensa Ibérica); Luis de Vega, Luis Doncel, Óscar Gutiérrez, María Sahuquillo, Cristian Segura, Luis Jacobo García García, Antonio Pita, Francisco Javier González Cuesta, Raúl Sánchez Costa, Saúl Bernardo Ruiz, Albert García, Massimiliano Minocri, Alex Onciu, Samuel Sánchez y Jaime Villanueva (Prisa); Félix Flores, Plàcid García-Planas, María Paz López, Joaquín Luna, Xavier Mas de Xaxàs y Gemma Saura (La Vanguardia); Javier Espinosa Robles y Alberto Rojas Blanco (Unidad Editorial); Fernando Salcines, Iñaki Ortega, Manuel Bruque Jiménez, Sara Gómez Armas, Xavi Fernández García, Claudia Sacrest Martos, María Traspaderne Navarro, Isaac Jiménez Martín, Carles Grau Sivera, Miguel Gutiérrez Gutiérrez, Lourdes Velasco Pla, Guillermo Esteban Estrada Biba, Luis Ángel Reglero, Luis Lidón, Orlando Barria, Rostyslav Averchuk, Borja Sánchez Trillo, Manuel Lorenzo y Rodrigo Jiménez Torrellas (Efe); Alfonso Masoliver (La Razón); Pablo Medina, Manuel Varela y Brais Suárez (La Voz de Galicia); Gervasio Sánchez (Heraldo de Aragón); Cristina Mas y Mónica Bernabé (Diari Ara); y Marcos Méndez Moreira (El Progreso de Lugo).

Olha Kosova: "Contar el dolor de mi país es fundamental"

De izq a dcha: Fernando de Yarza López-Madrazo (Presidente de Henneo y de WAN-IFRA), Encarna Samitier (Directora de 20minutos), Olha Kosova, Laura Múgica (Directora General de Medios de Henneo), Héctor M. Garrido (Redactor jefe de 20minutos) y Mikel Iturbe (Director de Heraldo de Aragón) Jose Gonzalez

Olha Kosova (Dnipro, 1991) ha colaborado con 20minutos desde que el pasado 24 de febrero el primer tanque ruso entró en Ucrania. Con este premio la Asociación de Medios de Información reconoce su trabajo y valentía a la hora de cubrir el conflicto.

¿Cuál es su mayor reto a la hora de informar en la guerra?Un reto obvio es la peligrosidad, pero también hay muchos otros como la propaganda y los intereses de la información que nos llega. Es muy difícil verificar rápidamente la información y saber distinguir lo que es un bulo, de lo que no. Un error informativo en la guerra cuenta aún más, porque puede hacer mucho daño a la gente. ¿Y cómo se afronta una guerra desde el punto de vista psicológico?Hay que saber llevar el trauma con el que trabajas continuamente porque, primero, estás entrevistando a personas que relata su drama y es difícil poner cierta barrera; y después, porque uno mismo vive el conflicto. Muchos compañeros me han aconsejado salir de vez en cuando del entorno de la guerra porque puedes llegar a acostumbrarte a ella, no valorar el peligro que entraña y confiarte a la hora de ir a ciertos sitios.

Siendo testigo de una guerra en tu propio país, ¿qué valor le das a las coberturas internacionales del conflicto?Es muy importante el relato que hacen los corresponsales de las tragedias personales y de las situaciones que vive la gente. Para mí es fundamental contar el dolor de mi país, porque cada reportaje es un grano más que permitirá conocer mejor este capítulo de nuestra historia.