Lucas, el 'streamer' brasileño de tan solo 11 años que ha sido baneado por Twitch tras alcanzar un gran éxito

Oi pessoal, meu canal da twitch foi banido 😔



Dessa vez estávamos fazendo tudo certinho com o responsável do lado e moderando o chat durante a live



Precisamos da ajuda de vocês pra conseguirmos contato com eles pra verem nosso caso com calma e resolvermos isso



like/rt = ❤️ pic.twitter.com/nPy9kbdMIK