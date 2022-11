El polémico 'streamer' Andrew Tate habla sobre su experiencia en un viaje a España: "Es una sociedad fallida"

Andrew Tate es una de las figuras más polémicas de los últimos años en redes sociales. El streamer, ahora bloqueado de la mayoría de plataformas, se ha hecho famoso por sus opiniones machistas y sexistas que finalmente han se han intentado eliminar por el peligro de su viralidad.

Sin embargo, sus declaraciones en cientos de pódcasts externos siguen disponibles y algunas siguen sorprendiendo meses después. Es el caso de sus palabras sobre España en el programa Your Mom's House.

Un usuario de Twitter ha compartido un extracto de la entrevista donde se queja de la política de mascarilla cuando viajó a nuestro país en el año 2021, cuando la pandemia ahora continuaba muy presente.

Andrew Tate cuenta su experiencia en España con las mascarillas. pic.twitter.com/7ry3gLvTYO — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) November 29, 2022

En él asegura que casi comienza una pelea física por entrar a una gasolinera sin mascarilla. "Iba con mi Ferrari, echo gasolina y cuando voy a entrar me dicen que me la ponga", se ha quejado: "No tengo mascarilla, ¿entonces es gratis la gasolina?".

Cuando el dueño amenazó con llamar a la policía, Tate asegura que tiró los euros al suelo y se fue. Entonces alguien le increpó pidiendo respeto. "Es tu gobierno el que te debería tener respeto y no tenerte como un esclavo", ha recordado responder.

Una vergonzosa situación en la que considera que salió ganador porque luego consiguió ligarse a una chica España y "conquistó" el país. "Que te jodan España", añade: "Eso es lo que recibís por haberme pedido que me pusiera la mascarilla".

La reacción de Andrew Tate y su hermano a los peajes en España: “España es una sociedad fallida”. pic.twitter.com/OjLeX8MmF2 — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) November 29, 2022

Por si fuera poco, otro vlog del viaje muestra su enfado por tener que pagar los peajes mientras iba en coche a Benidorm. "Pensé que todo era gratis en este país de mierda socialista", ha opinado enfadado en su video: "Ahora resulta que te cobran por conducir y usar la autopista".

Él y su acompañante igualmente pagaron lo que le pedían, pero decidieron decir en alto a cada dependiente: "España es una sociedad fallida".