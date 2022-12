La Navidad se compone de pequeños momentos que vamos cumpliendo y convirtiendo en una tradición, desde abrir cada día la ventana del calendario de Adviento que corresponde hasta ver, al menos una vez, Love Actually, el clásico cinéfilo por excelencia de estas fechas. Pese a estos momentos clave, el periodo más mágico del año comienza en un momento concreto: ni cuando se emiten los primeros anuncios de juguetes y colonias ni cuando le damos un mordisco al primer turrón de la temporada. Y es que no podemos dar por inaugurada esta celebración hasta que no nos ponemos el típico jersey de estas fechas, ese que nos hace debatirnos entre lo hortera y lo fantástico de su diseño.

Tal es la fama de estas prendas de vestir que incluso pueden presumir de tener un día oficial en el calendario: el Ugly Christmas Sweaters Day (cuya traducción literal es El Día de los jerséis feos de Navidad), que se celebra el tercer viernes de diciembre y que nos anima a vestir con estos textiles. Pero, ¿por qué restringir esta tradición a un solo día del mes? De hecho, hay quienes deciden llevarlos en otras fechas señaladas o en su día a día, para dejarse invadir por el espíritu de la Navidad... ¡y alejar al Grinch de nuestras vidas!

Ante la variedad de modelos que hay en el mercado (sí, también los hay preciosos), nos parece una mejor opción contar con varios jerséis para lucirlos a lo largo del periodo navideño. Si piensas que con solo una jornada ya es suficiente, créenos: vas a cambiar de idea cuando veas la selección de prendas que hemos hecho bajo estas líneas.

Cinco jerséis navideños para lucir estas fiestas

Tipo sudadera, con borreguito en los brazos y los personajes Disney de Navidad como protagonistas.

Este jersey es de lo más calentito. Shop Disney

Abrigado... ¡y con abridor de cerveza incluido! ¿Qué más se le puede pedir a un jersey?

¿Acaso hay algo más práctico para las fiestas? Jerseisnavideños.com

Con luces LED incluidas, para aprovechar al máximo la época navideña.

Esta propuesta incorpora luces. Jerseisnavideños.com

Para quienes odian la Navidad (pero solo un poquito).

¿Quién puede resistirse a este mítico personaje? Sinsay

Friki en estado puro: Navidad y superhéroes, ¿qué más se puede pedir?

Esta Navidad, pásate al lado oscuro. Jerseisnavideños.com

Dónde comprar jerséis navideños

Aunque sobre estas líneas hemos seleccionado nuestras propuestas favoritas, el mercado es tan amplio que tenemos mucho donde elegir. Jerséisnavideños.com es un ecommerce especializado en estas prendas de la época, pero hay tiendas de moda habituales que también se unen a esta tendencia: Lefties o Sinsay son algunos de ellos. Y, por supuesto, en Amazon también cuentan con su propio apartado para encontrar todo tipo de estos textiles.

