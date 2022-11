El reparto de 'Love Actually' se reunirá en un especial celebrando los 20 años de la película

En noviembre de 2003 llegó a los cines un clásico moderno: uno que a partir de entonces siempre querríamos ver según se acercara Navidad. Richard Curtis, guionista de Cuatro bodas y un funeral o Notting Hill, debutó a la dirección con una historia coral que se preguntaba qué era el amor en vísperas de Nochebuena, agrupando a un elenco envidiable de intérpretes. Love Actually nunca ha perdido el cariño del público, por muchos debates actuales que replanteen la salubridad de algunas de sus tramas, y ahora que se acerca su 20 aniversario se ha puesto en marcha un especial televisivo, estilo lo que fue Friends: The Reunion y Regreso a Hogwarts. Eso sí, esta vez HBO Max no está de por medio.

La próxima reunión de Love Actually se titula The Laughter & Secrets of Love Actually: 20 Years Later, y viene capitaneada por Diane Sawyer. Sawyer es, para más señas, la presentadora de ABC News, y es precisamente en la cadena ABC donde se emitirá el especial. The Laughter & Secrets of Love Actually llega este 29 de noviembre, siendo poco probable que se pueda ver en España por medios legales. Ha conseguido congregar a buena parte del reparto de la película original, que hace 19 años recaudó casi 250 millones de dólares en la taquilla de todo el mundo. Curtis se ha apuntado, desde luego, y también intérpretes como Hugh Grant, Emma Thompson, Bill Nighy o Laura Linney.

Hay que apuntar, sin embargo, que esta no es el primer evento especial que bucea en el legado de Love Actually, pues en 2017 se estrenó una suerte de minisecuela que reunía a algunas estrellas para volver a sus personajes. Ahí estuvieron Andrew Lincoln, Keira Knightley o Liam Neeson, rodando una continuación de Love Actually con fines benéficos y auspiciada por la organización Red Nose Day, fundada entre otros por Curtis para luchar contra el hambre infantil. Puedes ver el avance de The Laughter & Secrets of Love Actually bajo estas líneas.

