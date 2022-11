Amador Mohedano afirma que Rocío Carrasco filtró información contra él: "Los periodistas me cuentan lo que mi sobrina les ha dicho"

Amador Mohedano ha estallado. Después de llevar varios años de enfrentamiento con Rocío Carrasco por los diversos conflictos familiares que les caracterizan, ha querido revelar lo que supuestamente dice de él a los medios.

El exmarido de Rosa Benito ha participado en el canal del youtuber Juanjus, y en su intervención, ha asegurado que su sobrina lleva bastante tiempo filtrando información a los periodistas para ponerlos en su contra.

"Afortunadamente conozco a muchos periodistas y a muchos de los que están de colaboradores. Algunos me llaman y me cuentan las cosas que mi sobrina les ha ido diciendo, por lo que veinte años callada… no", confiesa el que fuera representante de Rocío Jurado.

Tal y como afirma Amador, él tiene relación con estos profesionales de la comunicación y es por ello que sabe a ciencia cierta que su sobrina ha hablado mal sobre él.

Aunque lo que más le molesta al de Chipiona, y según le asegura al youtuber, es que sean estos mismos periodistas los que defiendan a Roció Carrasco en los platós después de contarle a él todos los secretos oscuros.