¿Y si muriésemos hoy?

Hoy, mientras escribo este artículo, sentado en la sala de urgencias de un hospital -nada grave en mi caso, creo, la garganta irritada, un oído taponado- veo cómo entran en camilla a una persona intubada y llena de cables y monitores, un infarto probablemente… Y entonces pienso en lo vulnerable que es nuestra vida y en lo inconscientes que somos al vivirla como si nuestro caminar por este mundo fuese "eterno". Por eso estamos muchas veces en un ejercicio de procrastinación vital permanente, de aplazamiento de emociones no confesadas, de vivencias reprimidas, de anhelos sublimados, de experiencias anuladas, de sueños incumplidos…

Dicen los chamanes, "los que saben", hombres y mujeres del conocimiento, especialistas del alma y sus interacciones con lo divino que "lo que diferencia a un chamán de un ser humano normal es que los humanos normales vivimos con un falso sentido de inmortalidad, que hace que aplacemos las cosas importantes de la vida, mientras que los chamanes saben que ya no nos queda tiempo". Yo he tenido el privilegio de conocer a alguno de ellos en mis viajes por el mundo y comprendí que todos deberíamos vivir con una permanente conciencia de la muerte.

Todos deberíamos vivir con una permanente conciencia de la muerte. No para vivir con miedo, sino todo lo contrario

No para vivir con miedo, sino todo lo contrario, ¡para VIVIR con mayúsculas! Para comprender que hoy, ahora, es el momento para reír, para abrazar, para reconciliarse, para perseguir los sueños, para amar… Hace años un periodista me preguntó si había alguna cosa que yo no dejara de hacer antes de salir de casa. No tuve que pensar la respuesta, porque sí la había y la sigue habiendo. Yo jamás me voy de casa sin darle un beso a todos los que estén dentro, porque la realidad es que no sabemos si vamos a volver o si, al hacerlo, los que se quedaron van a seguir vivos. Por eso explico siempre que puedo que tenemos el deber de celebrar la vida y de vivirla con el sentido profundo de saber el regalo que supone seguir vivos un día más. También por aquellos que ya no están, y por los millones de personas que tal día como hoy y cada día, van a llegar a los hospitales de todo el mundo y ya no van a salir. Por supuesto que la vida no es un camino de rosas, para nadie lo es, porque todos antes o después nos vamos a enfrentar a situaciones difíciles y dolorosas, pero nunca olvidemos que mientras hay vida, hay pelea. ¡A vivir!