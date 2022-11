India Martínez le hace una propuesta a Broncano que no puede rechazar

MOVISTAR PLUS+

India Martínez realizó una espectacular entrada en La Resistencia este martes. La cantante no dudó en lanzarse desde la tirolina del programa para comenzar la entrevista con Broncano.

Os dejo ver solo la parte épica de entrar al programa en tirolina. #LaResistencia @IndiaMartinez pic.twitter.com/PlAnNvkrk8 — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) November 29, 2022

Pero la invitada le realizó una curiosa propuesta al conductor del programa de Movistar Plus+, que no pudo rechazar: "Me gustaría ofrecerte que seas el protagonista de mi siguiente videoclip".

Tras ser jaleado por el público, Broncano señaló que los videoclips de India Martínez, "están bien hechos y son serios", pero la cantante le recordó que había grabado uno matando zombis.

India Martínez, en 'La Resistencia'. MOVISTAR PLUS+

"¿Tienes la idea creativa?", quiso saber el jienense. No obstante, la cantante le dijo que todavía no, que sería para el siguiente que lanzara porque "el nuevo sale ahora".

Broncano confesó que nunca había hecho uno, dato que no importó a la artista, que si le informó entre risas que "todos los protagonistas, al final del videoclip, mueren".

Tras ver algunos ejemplos, el presentador reconoció que grabar un videoclip le podía gustar: "¿Es propuesta firme?", preguntó a su invitada, que se levantó y le dio la mano para cerrar su compromiso.