Manuel Carrasco le hace un regalo a Broncano "desde el corazón", pero con segundas

La Resistencia recibió este lunes la visita de Manuel Carrasco, que tras presentar su nuevo disco, Corazón y Flecha, el pasado jueves en El Hormiguero, acudió esta semana al programa de Movistar Plus+.

Antes de comenzar la entrevista, el cantante le quiso dar a Broncano el clásico regalo que le llevan los invitados al presentador: "Te lo traigo en el corazón", le dijo el de Isla Cristina.

"Este es tu obsequio", le dijo sacando un billete de la lotería de Navidad. "Este número, el 74.345, son las personas que entraron en el vestuario del estadio de La Cartuja", añadió irónicamente.

Manuel Carrasco y Broncano, en 'La Resistencia'. MOVISTAR PLUS+

Carrasco recordó que Broncano dijo en la radio, antes de su actuación en el Metropolitano de Madrid hace unos años, que era un flipado por intentar llenar en el estadio y que, si eso, tocaría "en los baños".

"Pasado el tiempo, desde que metiste en el Metropolitano 50.000 personas, ya no he vuelto a decir nada. Si me dices que vas a actuar para un millón, me callo la boca", admitió el conductor del programa.

Tras ver el número del billete, Broncano comentó: "¿Fueron a verte más de 74.000 personas en un solo concierto? Sé que estaba invitado, pero no pude ir". Al escucharle, Carrasco le contestó entre risas: "Tampoco cabía más gente...".