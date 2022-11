Críticas a Pilar Rubio por su último entrenamiento de fuerza: "Te vas a partir la espalda"

Pilar Rubio dedica parte de sus contenidos en Instagram a hablar de su estilo de vida. Una muestra de ello son sus numerosas publicaciones sobre su dieta y los entrenamientos que sigue. Sin embargo, no todos causan admiración, ya que su último post ha recibido un aluvión de críticas.

La modelo ha compartido este martes un vídeo sobre un entrenamiento de fuerza en el que aparecía levantando 160 kilos, y, lejos de causar los aplausos de los usuarios, ha sido recibido con decenas de comentarios negativos.

Los internautas han avisado a la colaboradora de El hormiguero que tenía que mejorar la técnica, ya que podría lesionarse o pagar las consecuencias de su rutina de gimnasio en el futuro. "Tienes que bajar de peso y mejorar la técnica, bajar más la pelvis hacia abajo, hacer los ejercicios más lentos y reposar unos segundos arriba", le ha comentado una seguidora.

Otros usuarios, en cambio, han asegurado que Rubio solo estaba tratando de presumir por encima de los riesgos que podía suponer para ella realizar un entrenamiento peligroso.

"Solo por lucirte en redes sociales un día te vas a partir la espalda y ya no habrá solución. Aparta tu ego si no quieres que tu físico decaiga por estas burradas. Mejora la técnica con menos peso y más repeticiones, que no estás en una competición" o "se entrenan los músculos, no el ego" son algunos de los mensajes que se leen en el tablón de mensajes.