'En boca de todos' accede en exclusiva a la nota de suicidio del presunto asesino de Milena: no pide perdón y dona su cuerpo a la ciencia

Milena, una joven de 20 años, salió el 22 de noviembre de su casa, en Alcalá de Henares, a las 19:30 horas y se dirigió a la Puerta del Sol de Madrid, donde había quedado con dos hombres. Un día después, su pareja denunció su desaparición.

Mientras la buscaban, las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de un hombre en el distrito de Arganzuela, donde se había suicidado ahorcándose. Era el primer supuesto cliente con el que había quedado Milena, un dato que la Policía tardó dos días en descubrir. Cuando regresaron al domicilio, los agentes encontraron el cuerpo de la joven, envuelto en una manta, con un golpe en la cabeza.

El matinal se ha trasladado a la localidad en la que vive la familia de la joven y, pese a tener que informar de la situación, el reportero ha asegurado que respetarían el deseo de la familia y el dolor por la muerte de Milena. Un gesto que ha sido alabado por Nacho Abad: "Muy bien hecho. Las cosas son como son y hay que trabajar así siempre".

Además, el reportero de Cuatro ha destacado que pudo hablar con distintas personas del entorno del presunto asesino: "Nos dijeron que era una persona bastante reservada, aunque en ocasiones hacía alguna fiesta en su casa y, sobre todo, una persona que le conocía bastante bien porque tiene un bar pegado al portal, nos dijo que solía llegar de madrugada acompañado de mujeres y que a Milena la había visto en varias ocasiones".

Además, este martes, En boca de todos ha mostrado, en exclusiva, la nota de suicidio que el presunto asesino de la joven dejó en el salón justo antes de quitarse la vida: "Por favor, no quiero ser enterrado ni incinerado. Quiero que mi cuerpo sea donado para usos médicos o científicos, que nadie se gaste un duro en mi cuerpo".

En el plató del matinal de Cuatro, la abogada Bárbara Royo ha señalado que esta nota de suicidio le sugiere que "él, después de lo que pasado, está un poco desesperado": "El escenario y los datos que tenemos hasta este momento me sugieren, con cautela porque todavía es pronto, que se trata de un crimen sádico".

"Un crimen en el que el agresor obtiene placer sexual matando y haciendo daño, puesto que Milena tenía varios golpes en todo el cuerpo y se encuentra, desnuda, en una habitación cerrada con candado y varios objetos tipo 50 Sombras de Grey. Me sugiere que él disfruta de esta manera y que no es la primera vez que lleva a cabo esas prácticas, que están permitidas siempre y cuando el placer se obtenga queriendo los dos llevarlas a cabo. En este caso se le ha ido de las manos, evidentemente".

También el policía y abogado Carlos Segarra ha apuntado que la nota de suicidio es "una forma de intentar redimirse": "Quiere hacer algo bueno con su cuerpo, que es donarlo a la ciencia, porque sabe que lo que ha cometido es una auténtica tropelía, una salvajada. Le ha quitado la vida a una persona".

Respecto al retraso de la Policía para encontrar, dos días después, el cuerpo sin vida de Milena, Segarra ha agregado: "La dotación de Policía que acudió al lugar no registró la casa en profundidad. No abrió esa puerta cerrada con llave tras la que se encontraba el cuerpo de Milena sin vida. He de decir que es una muerte violenta y se deben registrar todas las estancias de la vivienda y más si están cerradas con llave".