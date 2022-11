Hailey Bieber enseña su quiste en el ovario "del tamaño de una manzana": "No es un bebé"

El 2022 no ha sido un buen año para la salud de la familia Bieber. Justin ha sufrido una parálisis facial y Hailey, un ictus que le ha dejado varias secuelas. Ahora, la modelo ha compartido en sus redes sociales que tiene un quiste ovárico "del tamaño de una manzana".

Hailey ha publicado en sus stories de Instagram una imagen donde muestra su abdomen: "No tengo endometriosis ni SOP, pero ya he tenido quistes en el ovario otras veces y puedo afirmar que no es algo divertido".

La modelo ha confesado que "es muy doloroso" y por ello está pasando por un mal momento. "Me hace sentir náuseas. Me hincha, me produce calambres y me hace estar muy emocional", ha admitido.

'Storie' de Hailey Bieber. haileybieber / INSTAGRAM

La joven de 26 años ha querido así también despejar todo tipo de dudas. "No se trata de un bebé", ha asegurado, dando a entender que su barriga podía generar rumores sobre un posible embarazo.

Lo que sufre Hailey Bieber es bastante común e inofensivo que en la mayoría de los casos no genera molestias. Sin embargo, a la mujer de Justin sí que ha provocado dolor abdominal, hinchazón, sensación de pesadez...