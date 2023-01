Manuel Carrasco: "​He forjado mi carrera y mi vida desde el fracaso"

Cuatro años después de su último álbum, La cruz del mapa, y coincidiendo con sus dos décadas de carrera, Manuel Carrasco vuelve con Corazón y flecha, un disco conformado por once canciones que repasan los sentimientos del cantante onubense.

El nombre del disco ya es una declaración de intenciones. ¿Cuáles han sido las bases principales para entrar en los corazones de los fans?Ahondar en mi propio corazón, mis propias emociones, mis orígenes, mi verdad y en las cosas que siento. Creo que son los mejores ingredientes para poder conectar con el público. El camino más llevadero y verdadero es ese. Mirar dentro de mí para que todo fluya fuera.

¿Cómo definiría el resultado final de este trabajo?Cuando haces un disco y pones toda tu vida al servicio de esas canciones y tu sentimiento, no te queda otra que quedarte a gusto al final del camino. Si no, estarías traicionándote a ti mismo. Por lo tanto, si sacas un álbum es porque lo haces convencido. Estoy muy contento con el resultado.

En este álbum se puede apreciar una fusión de estilos. ¿Qué ha tratado de conseguir con estos giros?He querido divertirme, pasármelo bien, probarme y hacer canciones que me muevan, que me hagan sentir. A partir de ahí todo va surgiendo. No ha habido algo muy consciente en ello.

Vivir el momento es uno de los temas más destacados. ¿Alguna vez ha sentido estar perdiendo el tiempo?Continuamente. Es una pelea que tenemos todos. Hay que pararse en las cosas que de verdad te hacen bien y las otras obviarlas un poco. Quizá hay algo positivo cuando uno pierde el tiempo, algo que se activa y que, luego, te vale para todo.

Manuel Carrasco JORGE PARÍS

¿Cuáles son los otros mandamientos de la vida de Manuel Carrasco?Hay muchísimos. El de la familia, el de respetarse a uno mismo y a los demás, el de tener el amor como bandera. También el de querer aprender de todo en esta vida, no ir de que lo tienes sabido. Es importante tener una actitud humilde. En una profesión como esta, que me da la oportunidad de intentar transmitir cosas bonitas, intento hacerlas realidad.

La soledad es otro de los asuntos que trata esta vez. ¿Se ha sentido víctima de ella en alguna ocasión?¿Quién no se ha sentido solo en algún momento? Yo me he sentido solo y rodeado de gente muchas veces. De hecho, he buscado la soledad como compañera en muchos momentos para algunos reseteos y para entender otras cosas. Creo que es una buena compañera de camino. Si se la mira con buenos ojos, es muy válida.

¿Vive con la sensación de que puede llegar el fracaso en cualquier momento?Yo he forjado mi carrera y mi vida desde el fracaso. Mi vida no empezó en un programa de televisión, lo hizo antes. Ya tuve bastantes derrotas antes. Ahí construí mi ADN, lo que luego vino. Antes, en mi época no pública, gané muy poco y perdí mucho más. Si viene alguna que otra derrota se afronta, se aprende y se saca adelante.

Ya han pasado 20 años desde que comenzó a conquistar a la sociedad española. ¿Qué queda en el Manuel Carrasco actual de aquel joven que entró en la Academia de OT?Queda todo y hay más. Mi vida se ha ampliado por miles de sitios, pero aquel niño sigue estando y encendiendo la llama de las cosas que hago.

¿Hay un posible reencuentro con los compañeros de aquella edición?Pues no lo sé, pero el otro día estábamos hablando de hacer una quedada y vernos. Estaría guay.

Con este furor de la música urbana, ¿veremos alguna vez a Manuel Carrasco 'perreando'?Vais a ver a Manuel Carrasco haciendo lo que sabe hacer. Si es a nivel profesional, yo hago mi película a mi manera y así voy a seguir.

Recibe muchos premios, aunque los recoge con pudor. ¿Se siente incómodo en esos momentos?Realmente, el pudor viene porque, aunque parezca lo contrario, estar en público me sigue cortando mucho. Normalmente, cuando me sacan al escenario para algo que no sea cantar, me siento un poco fuera del tiesto.

¿Cómo valora que sus canciones se hayan convertido en himnos, incluso, en programas de televisión?Es muy bonito que las canciones lleguen a la gente, ya sea famosa o no. Es el fin de todo esto y eso quiere decir que ha llegado y sigue haciéndolo. Una canción se hace grande así.

Manuel Carrasco Cantante. 41 años. Huelva. Saltó a la fama en 2002 gracias a su participación en 'Operación Triunfo'. Desde entonces ha lanzado nueve discos y canciones como 'No dejes de soñar', 'Qué bonito es querer' o 'Mujer de las mil batallas', que se han convertido en himnos. Además, en junio de 2022 batió el récord de ser el artista solista con más aforo de la historia de España con 74.345 asistentes en el Estadio de La Cartuja (Sevilla).

Siempre se habla de cómo influye la maternidad en las artistas. ¿Cómo le ha influido el convertirse en padre?Evidentemente, la vida te cambia. Lo he notado en todo, en mi día a día, en mis composiciones, a la hora de afrontar mi disco y la gira, al mirarme al espejo y andar... La vida se transforma con esta etapa. Es una bendición y una preocupación también, pero es la flecha más importante disparada al corazón.