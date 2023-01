Pastora Soler: "No por llevar 30 años en la música tienes ya tu sitio, como no hagas nada, desapareces"

Dejando a un lado las supersticiones y ahondando en el equilibrio que siempre ha estado presente en su vida, Pastora Soler lanza Libra, su disco número 13 en el que plasma tres años de duro aprendizaje.

Coincidiendo con sus tres décadas en la música, la artista sevillana, más centrada en las energías tras apartarse de los escenarios en 2014 debido a problemas de salud mental, explora ahora el duelo por el fallecimiento de su padre, la exposición pública o su resurgir de las cenizas para mostrar el momento vital en el que se encuentra ahora, muy diferente al de su anterior álbum.

¿Por qué Libra?Porque soy libra y me identifico mucho con mi signo. Tanto ahora que soy más madura como de joven, el equilibrio ha sido mi herramienta fundamental para mi salud mental y mi felicidad. Eso ha marcado mi vida y me ayuda en mi día a día, que tengo que conciliar trabajo, niñas y un montón de cosas más. Y musicalmente también está el equilibrio en este disco. En toda mi carrera están todas esas influencias, todo ese tipo de públicos diferentes que tengo y a los que siempre quiero darles un poquito de lo que soy. Todo ello está recogido en esas 12 canciones, que tienen un sonido con un mismo hilo conductor. Lo comparo con todo lo que hago en los conciertos, que es mostrar muchas de esas partes diferentes que soy, porque disfruto con una balada, pero también con un tema pop-rock. Para mí el equilibrio es fundamental y es el rasgo de Libra con el que más me identifico, y marca mi vida artística y personal. Este disco, además, es el número 13, sin caer en supersticiones, y tiene 12 canciones, como los 12 signos del zodiaco. Hay muchas cosas que han ido haciéndolo un poquito más redondo.

Pastora Soler. JORGE PARÍS

¿En qué se diferencia este de sus anteriores discos?Pues hace tiempo que encontré mi sonido, aunque me ha costado mucho, quizá por comenzar tan joven y empezar con la copla. Puede que mi punto de más consolidación en ese sentido fue Eurovisión y Quédate conmigo. Aun así, cada disco es una evolución, por supuesto, siempre quieres dar un paso más y rascarte un poquito más, ir un poco más allá. Pero al final es mi sonido. El anterior álbum, Sentir, lo grabé embarazada. Ahora, tras 3 años, han pasado tantas cosas: nació mi hija, murió mi padre, la pandemia... Muchas cosas que son aprendizajes muy potentes de vida, y cada disco está marcado por cómo te encuentras, tu momento vital, y para mí todo eso me ha hecho estar en un momento de madurez por haber superado muchas adversidades de la vida. Por eso este es un disco con mucha seguridad.

El primer tema del disco es Del cielo a mi corazón, que se lo dedica a su padre.Sí, es el primero y el más importante para mí, el más especial y emotivo. A veces en los discos tienes que intentar no ser egoísta, pero en este me he dado la licencia de abrir con esa canción. Primero porque ha sido la primera que me llegó de este álbum y por la que empecé a trabajar. De hecho, teníamos la idea de hacer un disco de versiones, pero al llegarme Del cielo al corazón dije que no. Este tema es para cuando ya se supera la pérdida y pasas del duelo a vivir con esa pena, que nunca se va, pero la vas gestionando. Y, sobre todo, tiene esa energía que todos sentimos cuando tenemos a alguien que se nos ha ido. Este tema es desde un punto de vista muy enérgico y positivo, porque es un tema superalegre, con coros, con ritmo. Empezar el disco así me da mucha fuerza.

Después, continúa con Que hablen de mí. ¿Es un tema sobre los comentarios a los que se ha enfrentado en su carrera?Gracias a Dios, no tengo haters. Siempre he recibido muchísimo más cariño que otra cosa y casi siempre que se habla de mí es para bien. No es algo que sea como una protesta mía, lo hago más pensando en lo expuestos que estamos hoy por las redes. Y en todos mis conciertos de esta gira siempre mi dedicatoria ha sido para mi público fiel, que ha sido todo el colectivo LGTBI, porque al final siguen pasando cosas que parecen increíbles y que deberían estas obsoletas. Que tengan que estar justificándose y se hable de eso... Así que es un tema que va muy dirigido al colectivo.

Tras tantos años en la música, ¿cómo ha conseguido adaptarse a la industria, que ha cambiado tanto?Es difícil, pero hago el esfuerzo de no quedarme estancada, siempre miro hacia adelante y quiero estar al corriente de todo. También tengo una hija de 7 años que me hace esta musicalmente muy al día. Parece que todos los de nuestra generación sienten un rechazo al reguetón, pero me estoy haciendo amiga: me aprendo las canciones, las canto con mi hija, me hago TikTok... Eso te hace tener los pies en la tierra sobre el momento en el que vivimos, y más nuestra generación, que no por llevar 30 años en la música tenemos ya nuestro sitio. Como no hagas nada, desapareces. Eso antes no ocurría, los clásicos con los que me he criado eran intocables y todavía perduran, incluso faltando el artista. Y a nosotros eso nos está costando mucho trabajo.

¿Siempre ha sido de creer lo que decían los horóscopos?De pequeña lo leía muchísimo, pero esa es la edad, lo leíamos en la Súper Pop (ríe). Pero tampoco me condiciona lo que dice mi horóscopo, simplemente sí creo que el día que nacemos influye en cada uno. Además, me he hecho experta en las cartas astrales: es tan importante nuestro signo solar como el lunar o el ascendente, todo influye en nuestra personalidad. Hay signos que tienen puntos en común que te definen mucho, así que creo más en eso que en lo que diga tu horóscopo.

¿Tiene ya en marcha la gira de Libra?No, porque acabamos de terminar la anterior. Terminé el 27 de diciembre, en plenas Navidades, y voy a estar como dos o tres meses para preparar lo nuevo. Quizá a finales de marzo o abril empezaremos el tour de Libra. Hay fechas, pero ya las anunciaremos. A la parte de los discos le ha afectado la pandemia, pero diría que los directos han salido beneficiados, porque hay mucha gente que paga más una entrada de un concierto que un disco, y hay muchos festivales superbién preparados.

En 2014 tuvo que apartarse de los escenarios. ¿Cómo recuerda todo aquello?Tuve la mala suerte de desmayarme en un concierto por muchas cosas: estaba empezando a tener un catarro, la regla, mucho calor en un concierto en Sevilla... Ese disco para mí era muy exigente, me puse el listón muy alto y, a raíz de ahí, empecé a desarrollar miedo. Me sentí ridícula y expuesta, que ahí sí te digo que las redes sociales pueden hacer mucho daño, pues había gente riéndose de algo que para mí había sido lo más horrible que me había pasado sobre un escenario. Entonces todo eso lo agrava. Fui arrastrándolo: me quedé sin voz, se me olvidaban las letras... Realmente salía al escenario y sufría, cuando para mí era todo lo contrario, siempre era disfrutar. Al querer dar todo de mí, me llevé hasta el límite y, en vez de ayudarme, fue todo lo contrario. No pude más, pero tuve la suerte de que mi trabajo me permitía parar, y hay gente que no puede. No es fácil gestionarlo y de salir de esto.

Que lo contara tuvo su parte positiva, pues fue un acto de visibilización.Por supuesto. Cuando hice público lo que me pasaba no se había hablado de la importancia de la salud mental. Y todavía queda mucho más por hacer, creo que un psicólogo tendría que ser como un médico de cabecera. Pero puse ese granito de arena en dar ese primer paso y yo, sin saberlo, lo naturalicé porque a mí eso me ayudaba. Si he podido contribuir a abrir un camino, me llena de satisfacción.

Aunque fue difícil, hace hincapié en que no quiere olvidar lo que sucedió.Lo veo con perspectiva, pero lo tengo muy presente. No es un episodio de mi vida que quiera olvidar, al contrario. Ahora tengo seguridad, pero hay veces que me visitan los fantasmas del pasado. El otro día me vino un cuervo al balcón de mi habitación en Fuerteventura. Estaba descansando para el concierto y me despertó un cuervo. Y dije '¿cómo me puede a mí condicionar esto?'. Pero antes de un concierto no es lo más bonito del mundo, por eso creo más en las energías. Me lo intentaba quitar de la cabeza, pero hice ese concierto con cierta inseguridad. Aun así, si ahora me pasara algo, lo afrontaría de otra manera y saldría de ello de forma diferente. Ser madre también te hace relativizar todo. La madurez, que el centro de mi vida no sea mi carrera...



¿Pensó en algún momento que podría no volver a los escenarios?El consejo más valioso que me dieron en aquella época fue de Alejandro Sanz, que me dijo: 'No te olvides de que esto es música'. Es nuestro trabajo y es muy bonito, pero no es más que eso, hay muchas otras cosas importantes en las que sí que hay sufrimiento, y lo he pasado recientemente con una pérdida familiar. Todo eso es un aprendizaje muy potente. Pero en esta profesión hay muchas cosas que te hacen frágil y vulnerable, que te pueden hacer caer en inseguridades y perjudicar tu salud mental. Por eso hago el ejercicio de pensar mucho en todo aquello que pasé, no lo quiero olvidar.

Alejandro Sanz me dio el consejo más valioso: 'No te olvides de que esto es música'

Al contrario de lo que comenta sobre la generación de músicos a la que pertenece, usted paró y no desapareció.Claro, es que paré y, en medio de mi drama, me quedé embarazada. Me podría haber hundido, pero eso me hizo empezar a levantarme. Y ahí comencé a hacerlo como muy poco a poco, recibiendo terapia, pero sin ponerme una fecha. Incluso me liberaba decir 'ya he estado 20 años en la música, es una maravilla'. Pero tuve la suerte de que todo me vino de manera natural para empezar a construir ese rascacielos.

¿E ir a Eurovisión en 2012 no le generó esa presión?Allí sí que estaba muy segura de mí, todo me vino después. Pero es porque somos nosotros mismos los que nos creamos fantasmas en nuestras cabezas. Para mí, esa era la primera vez que se me escuchaba con ese tipo de canción que quería mostrar, porque sentía que me había sido muy difícil tener credibilidad para la gente.

Comenta que no tiene haters, incluso pasando por Eurovisión, que suele generar bastante controversia.Hasta el momento de comenzar el proceso de Eurovisión, que es tan duro,

había llevado mi carrera de manera muy discreta, así que me puse en el punto de mira, sin saberlo, porque cuando acepté estaba un poco ajena a ese movimiento eurovisivo. De repente, todos los días era trending topic, malo... Pero al final decía: 'Estoy defendiendo algo que es lo mío'. Todo eso me enseñó a hacerme fuerte ante esas opiniones, que muchas veces son constructivas. El mundo eurofan te pueden llegar a guiar, te hacen reflexionar y aprender. En las cosas que son dañinas no me paro. Gracias a ese proceso que dura muchos meses he aprendido a hacerme fuerte en ese sentido.



Es uno de los rostros más reconocidos de la última década en Eurovisión y el año pasado actuó en el Benidorm Fest. ¿La veremos este año?He estado en la gala en la que se presentaron los candidatos. Para mí fue superespecial el Benidorm Fest 2022, porque además cumplimos 10 años de Quédate conmigo. Y ese primer año, que fue tan controvertido, estar ahí metida... (ríe). Es una iniciativa maravillosa y al festival le va a beneficiar mucho. Cuando acepté ir era ajena y, desde que participé, me he hecho eurofan total: me gusta estudiarme las canciones, verlo con amigos, intento no tener concierto ese día, incluso a veces me invitan a los programas y digo que no, porque me gusta verlo con mis amigos en casa.

¿Qué opina de los candidatos para el Benidorm Fest 2023?Todavía no los conozco a todos. Hombre, a Agoney le tengo mucho cariño y mucha admiración, porque me parece que es un pedazo de artista. Claro, a los que más conozco son a esos nombres que son más conocidos para el público general.

¿Y a Chanel cómo la vio?Brutal. Fui a cantar en la final, pero ya la había visto en la primera semifinal. Yo soy muy amiga de Eva Mora y tanto ella como mi marido me hablaban de Chanel como un animal escénico. Verla defender ese tema en pantalla fue brutal. También el rollo de Rigoberta Bandini me volvía loca, se convirtió en un fenómeno de masas en tan poco tiempo. Todo esto beneficia a Eurovisión en general, pero Channel es una pedazo de artista. Sabía que lo iba a clavar porque es una tía de directos y hay que tener mucho temple y llevar años en esto para que no te coman los nervios. Y lo bordó.

Pastora Soler. JORGE PARÍS

¿Cómo ve el panorama musical español actual? ¿A quién escucha Pastora Soler?Siempre voy a ser más amiga del sonido clásico, romántico. Pero, de artistas nuevos, me encanta lo que hace Dani Fernández. Mi hija todo lo que escucha es Bad Bunny y así, con 7 años ha pasado de El rey león y de las princesas Disney a esto. Pero también le gusta Dani, que es un artista en tendencia ahora mismo y que gusta a la gente joven. Me gusta mucho lo que hace, ojalá Dani abra el camino para ver que no solo vale lo latino, sino que tenemos que seguir apostando por ese producto.

¿Se vería colaborando con él?¡Oh, me encantaría!