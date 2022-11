Claudia confiesa sus sentimientos por Ávaro en 'La isla de las tentaciones': "A veces creo que me gusta de verdad"

Cuatro comenzó la semana emitiendo una nueva entrega del debate de La isla de las tentaciones. En los avances del capítulo que se podrá ver este jueves en Telecinco, quedó claro que los vínculos entre parejas y tentadores irán a más y que varias parejas que al principio parecían afianzadas podrían verse más que tambaleadas por el reality grabado en República Dominicana.

Ese es el caso de Claudia y Javi. Mientras que este último ve cómo sus inseguridades le siguen frenando en el programa y se mantiene muy lejos del disfrute de sus compañeros de isla; Claudia cada vez habla más abiertamente de lo mucho que le atrae Álvaro Boix.

Y si ya en el capítulo anterior se pudo ver cómo la influencer estaba dispuesta a romper la promesa que le hizo a su novio y tener la cita final de 24 horas, parece que la cosa va a más.

Así, en las imágenes que se mostraron en el debate, se pudo ver lo mucho que habían cambiado la situación las 24 horas que ambos pasaron desterrados y cómo Claudia confesaba que empezaba a creer que Álvaro Boix podría gustarle de verdad.

Claudia se contiene x no quedar mal, pero está deseando comerse a Alvaro a besos

Además, en un vídeo en el que hablaban ambos sobre la cama de ella, conversaban sobre el miedo que les daba lo que estaban sintiendo. Por su parte, el ilicitano destacaba lo mucho que le gustaba Claudia pese a no tener nada que ver con las chicas que le gustaban habitualmente, destacando que es menos exuberante, más sencilla y más divertida que sus conquistas previas:

"Claudia me gusta porque es distinta a todo lo que he conocido hasta ahora... no me reconozco, me lo paso muy bien contigo. Conecto tanto contigo que hasta me sorprendo. Me estoy enganchando, me crea curiosidad", añadió.