'La isla de las tentaciones': Marta Peñate asegura que Laura Casabela estuvo con más de cinco famosos mientras era novia de Mario

Laura ha visitado el plató de 'El debate de las tentaciones' para repasar su paso hasta ahora por el reality. Eran muchos los asuntos a los que tenía que hacer frente: su caída en la tentación, las idas y venidas con Mario, su infidelidad con el soltero Álvaro Boix... Laura no ha echado balones fuera con ninguna polémica, pero a la luz salían nuevas infidelidades que habría cometido y que no la han dejado en buen lugar.

La participante de 'La isla de las tentaciones 5' se sentaba en el plató dispuesta a hacer autocrítica. Aunque decía que le costaba reconocerse en determinadas ocasiones viéndose en el programa, no negó que la dinámica que tiene con Mario de 'venganza' era altamente perjudicial para ambos.

Laura aseguraba que pensaba que de haberse despedido en condiciones (discutieron en el último momento que iban a estar juntos en el paraíso) las cosas podrían haberse dado de manera diferente.

Laura le ha sido infiel a Mario en repetidas ocasiones con chicos que pertenecen al mundo Mediaset.

En 'La isla de las tentaciones' se reveló que Laura había sido infiel a Mario con Álvaro Boix. En esta ocasión, Laura ha afirmado rotundamente que no había sido más veces desleal.

Pero Marta Peñate respondía que sabía de "al menos cinco personas del mundo Mediaset" con los que habría estado la participante siendo novia de Mario. Una información que, además, a Alejandra Rubio también le constaba.

Laura lo ha negado y añadía que se sentía "muy tranquila" porque "todo lo que ha pasado nos lo hemos contado", decía sobre las interrupciones de su noviazgo con Mario. También aseguraba que él le había sido infiel en muchas ocasiones "siempre con la misma persona, cosa que es peor", declaraba.

Por otra parte, también se habló en la isla sobre si Mario había sido conocedor o no de la historia de Laura con Álvaro Boix. El participante lo negó mientras que Laura aseguró que sí lo sabía y habían consensuado no contarlo públicamente "para que él no quedase como un pelele".

En una videollamada, Álvaro Boix contó su versión de la historia, asegurando que Laura nunca le llegó a contar la noche que se conocieron que tenía novio y que lo descubrió a la mañana siguiente tras haberse acostado. Laura lo ha negado y han acabado teniendo un tenso 'rifirrafe'.

"Este chico tiene más cuento que Calleja. Tu amigo Darío ha hecho un vídeo en 'mtmad' contando lo que sabía de la historia y tu teoría se desmonta. Y yo te conté que habíamos discutido, que estábamos enfadados, te conté la bronca y por la mañana te dije que Mario me estaba escribiendo (...) No seas falso porque igual que mentiste el día que llegaste a la villa, estás mintiendo ahora", le ha reprochado Laura a Álvaro Boix.