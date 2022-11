Omar Montes: "Me gasté 140.000 euros en alquilar una cárcel de Miami para grabar un videoclip"

El Hormiguero comenzó su semana más musical con la visita de Omar Montes. El cantante y colaborador presentó su segundo álbum de estudio, Quejíos de un maleante.

El disco, compuesto por quince temas, salió a la venta el 24 de noviembre, y se trata del primer trabajo con raíz flamenca del artista madrileño: "Va a sorprender", afirmó Pablo Motos.

Pero el presentador no pudo evitar destacar el vestuario de su invitado, que apareció con unas chanclas de Balenciaga, un medallón con su nombre y numerosos anillos.

"Este colgante pesa medio kilo y es todo bueno. El dinero es mejor llevarlo puesto que en el banco", afirmó entre risas Montes, que añadió: "He sido un maleante del amor, pero no he hecho daño a nadie".

El conductor del programa de Antena 3 quiso que su invitado hablara del videoclip, Patio de la cárcel: "Quedé con el director del centro penitenciario en Miami, abrí la riñonera, y le di un fajo de billetes para grabar allí con Farruco".

"¿Pero cuánto te pudiste gastar?", le preguntó el valenciano. "Pues unos 140.000 euros para grabar tres o cuatro horas allí, es el videoclip más caro que he hecho", reconoció Montes.