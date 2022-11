Alba Carrillo y Alicia, la mujer de Jorge Pérez, toman la misma drástica decisión tras el vídeo de la modelo y el ex guardia civil besándose

Primeras reacciones a las imágenes de Alba Carrillo y Jorge Pérez en actitud más que cariñosa. La modelo, desbordada, ha tomado una drástica decisión solo unas horas después de que el programa Fiesta sacara a la luz el vídeo donde presumiblemente se besa con el ex guardia civil.

Y es que Alba ha desactivado los comentarios de su cuenta de Instagram, una decisión que llega después de que sus publicaciones se inundaran de comentarios que exigiéndole explicaciones por lo ocurrido.

Pero no solo ella ha tomado esa decisión. Alicia, la mujer de Jorge, ha tomado exactamente la misma que la modelo: desactivar los comentarios de su última publicación en Instagram y entre los que había muchos que le pedían que se separe de él.

Nada más salir a la luz las imágenes de la supuesta infidelidad, Marisa Martín-Blázquez dejó caer que Alba podría estar molesta con algunos de los comentarios que habría hecho Jorge Pérez. "Cuando él ha dicho que, en su defensa, él se apartaba, yo le he dicho que si te quisieras apartar te hubieras ido, culpabilizando entre comillas a Alba… Luego ha rectificado rápidamente. Pero a mí personalmente, por lo que conozco a Alba y por el mensaje que he tenido con ella, creo que eso no le ha sentado demasiado bien", dijo la periodista.

"No me hace que haya beso o no para saber que me he equivocado. He hecho sentir mala mi mujer y el mayor crítico soy yo. No hace falta que nadie me diga 'qué decepción'. Yo mismo me sé flagelar y reconocer mis errores. No me hace falta que haya beso para saber que le he faltado el respeto a mi mujer", reconoció, por su parte, el ganador de Supervivientes.

"Tengo ganas de dar explicaciones. He amanecido en casa, por supuesto. Antes de que supiera lo que iba a pasar, yo le he contado a mi mujer todo lo que ha pasado, porque me gusta ir con la verdad por delante", reconoció, antes de derrumbarse en directo.