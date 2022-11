La novia de MrBeast habla sobre cómo es salir con el 'youtuber' más famoso del mundo: "Provoca mucha ansiedad"

Jimmy Donaldson, más conocido como MrBeast, es más receloso con su privacidad que el resto de youtuber. Aunque es el creador de contenido de la plataforma con más seguidores, los detalles de su vida personal no son muy conocidos.

Se sabe que reside en un pueblo pequeño del estado de Carolina del Monte (Estados Unidos) y que tiene una pareja, Thea Booysen, aunque muchos desconocen incluso su aspecto.

Se supone que hace más de un año que comenzaron su relación y, recientemente, la joven proveniente de Sudáfrica ha relatado como es estar en una relación con la superestrella en el pódcast Wide Awake.

"Me provoca mucha ansiedad salir con MrBeast porque muchos me dicen que le voy a romper el corazón", ha confesado. "Eres una cazafortunas", es otra de las frases que escucha a diario.

"Ni siquiera saben mi nombre. La mayoría de la gente ni siquiera sabe que estoy saliendo con él, pero de vez en cuando habla de 'una novia', esa soy yo", ha continuado.

"No me tomo en serio los comentarios", ha añadido: "Sé que este es el proceso que tiene que pasar la gente, que siempre van a asumir lo peor, por supuesto".

El streamer, por su parte, también reveló recientemente como la conocía. Todo sucedió en un viaje a Sudáfrica con Logan Paul, donde conocieron a una amiga suya y todos salieron de fiesta.

"Tengo que poner las mujeres a prueba, porque no me suelo llevar bien con las que no les gusta aprender, no tiene un hobby... Hay ciertas cosas en las que si tienen esos rasgos, nos llevamos muy bien, si no es imposible que salgamos", especificó en el programa Flagrant.

Por eso, tras un intenso interrogatorio, averiguó que Thea era perfecta, "Le gusta aprender, tiene varios títulos", son algunas cosas que destacó: "Tenía 10 cosas que me encantaban y además es hermosa, íbamos a ser literalmente mejores amigos".