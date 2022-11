Sandra Barneda frena la huida de Ana de 'La isla de las tentaciones' y todo el público se hace la misma pregunta

La última hoguera fue devastadora para Ana. Las imágenes de Cristian con María de los Ángeles hicieron que la concursante abandonara la grabación con una idea muy clara en su cabaza: ella quería volverse a Murcia. Nada podía pararla y, de hecho, Ana no volvió a la hoguera.

Con el objetivo de abandonar ‘La isla de las tentaciones’ en mente, Ana seguía su camino y llegaba hasta Villa Playa. Al entrar tan pronto y sola, todos los tentadores se imaginaban que algo grave había pasado. Ella iba directa a su habitación y ellos se levantaban rápidamente preocupados.

Ya en su habitación, Ana se disponía a hacer las maletas sin pensárselo dos veces a pesar de que sus compañeros trataban de tranquilizarla: “Se ha acostado con la tía y todo, me voy, de verdad, entendedme, jod**. ¡Que yo he apostado por él!”. Así que, una vez había recogido todas sus cosas, cogía la puerta de la villa y se marchaba.

En plena madrugada, concretamente a las 3 de la mañana, la presentadora abandonaba su habitación mientras dormía para ayudar a la concursante. Ella le preguntaba a dónde iba y Ana se mantenía en sus intenciones en pleno llanto: “Me voy, no me esperaba que me hiciera eso. Es muy difícil, me quiero ir a mi casa. Yo aquí ya no pinto nada, me he llevado una decepción muy grande”.

"Son las 3 de la mañana"

Sandra intentaba calmarla y le ofrecía sentarse juntas para hablar. Ha sido entonces cuando Ana se ha abierto contándole a la presentadora lo que sentía mientras no podía parar de llorar: “Él sabía que yo estas cosas no las iba a aguantar. Me ha engañado, no me ha querido en todo este tiempo”. Sandra la invitaba entonces a reflexionar el porqué de los actos de Cristian: “No me quiere, si me hace eso es que no me quiere”, le respondía ella.

Antes de terminar su conversación, Sandra le ofrecía una oportunidad: “Quiero que te lo pienses. Yo voy a convocar una hoguera de emergencia con Cristian, no tienes por qué acudir, va a ser tu decisión”.

Al finalizar su hoguera, las chicas volvían a Villa Playa. A su llegada, Ana ya había pasado por allí, había hecho sus maletas y se había marchado, algo que el resto de chicas aún desconocían. Han sido los tentadores los que les han dado la noticia: “Ha llegado llorando, ha ido a su habitación, ha metido sus cosas en las maletas y se ha ido”.

Sin embargo, surgió la pregunta de cuánto tiempo pasa entre que la joven se marchó corriendo, hizo sus maletas y se fue, pues en teoría cuando llegaron las chicas a la villa ya no estaba, y cuando en teoría la encuentra Sandra Barneda, esta se ha quitado la ropa ya de la hoguera y dice que son "las 03:00 AM".

